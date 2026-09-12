Los hutíes avanzan en la costa yemení

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Yemen.- Rebeldes hutíes de Yemen se apoderaron el viernes de una isla clave tras capturar un puerto del mar Rojo, en acciones que amenazaban con alterar aún más el transporte marítimo internacional en la región. Y Arabia Saudí dijo que cerró un importante oleoducto como medida de precaución después de que fuera atacado.

Los rebeldes hutíes de Yemen, que gozan del respaldo de Irán, capturaron la isla de Mayun en la entrada del mar Rojo, una clave alternativa para el envío de petróleo saudí y otras exportaciones desde que Irán comenzó a atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Aproximadamente el 12% de los bienes del mundo suele transportarse por el estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur del mar Rojo. Es especialmente importante para Arabia Saudí, una clave aliada de Estados Unidos.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, afirmó el viernes que "la navegación marítima es segura para todas las compañías excepto para los buques saudíes".

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Un portavoz de Naciones Unidas, Farhan Haq, dijo que hutíes en Mokha se apoderaron de un complejo que había albergado a personal de la ONU, quienes huyeron a salva antes de la captura de la ciudad. Haq dijo que "no queda personal de la ONU en Mokha.

Por su parte, la empresa de IA Anthropic indicó que bloqueó a usuarios en el norte de Yemen que utilizaban sus modelos de IA para ejecutar programas de desarrollo de armas, algunos mediante teléfonos inteligentes disponibles comercialmente.

Señaló que sus modelos estaban siendo utilizados para diseñar misiles balísticos e hipersónicos atractivo, de precisión y de largo alcance. La empresa dijo que identificó a los usuarios durante una investigación interna y canceló sus cuentas.

Los rebeldes hutíes que controlan el norte de Yemen han introducido armas avanzadas de contrabando durante años pese a un bloqueo y un embargo de armas de la ONU. Irán niega armar a los rebeldes.

Asimismo, Anthropic afirmó que las cuentas usaron Claude Code para desarrollar software que "dirige y estabiliza un vehículo volador" y que trabajaron para desarrollar, entre ellas, un cohete armas guiado que permite a usuarios de teléfonos móviles rastrear objetivos de forma autónoma.