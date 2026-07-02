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Los "lefebvrianos" desafían al Vaticano

Por EFE

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Los "lefebvrianos" desafían al Vaticano
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      Ciudad del Vaticano.- La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), congregación ultratradicionalista conocida como los ´lefebvrianos´, ordenó este miércoles a cuatro obispos en la localidad de Écône (Suiza) sin la autorización del papa, por lo que serán excomulgados, en lo que supone un nuevo cisma en el seno de la Iglesia Católica.

      Entre las montañas del valle del Ródano, en Suiza, donde han acudido cerca de 15.000 personas entre fieles y curiosos y en una ceremonia retransmitida por las redes sociales en varios idiomas, los "lefebvrianos" hicieron caso omiso a las peticiones de León XIV de que dieran marcha atrás y celebraron las ordenaciones.

      La celebración de este miércoles -que siguiendo el rito anterior al Concilio Vaticano II se ofició de espaldas a los fieles y en latín- estuvo presidida por el español Alfonso de Galarreta y el suizo Bernard Fellay, los dos únicos obispos que quedan de los consagrados por Lefebvre en 1988, de ahí la urgencia y el desafío de ordenar a otros cuatro.

      En la ceremonia fueron consagrados el suizo Pascal Schreiber, el estadounidense Michael Goldade y los franceses Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier, que sufrirán excomunión inmediata. Es previsible que el Vaticano informe y ofrezca detalles de esa decisión.

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      El martes, el papa León XIV exhortó en una carta a los "lefebvrianos", "con espíritu paterno" y "de todo corazón", a "dar marcha atrás" en sus intenciones, avisando ´in extremis´ de una excomunión.

      Esta congregación ultraconservadora fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre está en contra de algunos preceptos del Concilio Vaticano II. 

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