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Luchan voto a voto en la cuenta de sufragios de Perú

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori buscan la presidencia inca

Por AP

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Luchan voto a voto en la cuenta de sufragios de Perú
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      LIMA.- El progresista Roberto Sánchez y la conservadora Keiko Fujimori lucharon el martes cada uno de los sufragios del balotaje presidencial de Perú, mientras la diferencia entre ambos candidatos se redujo a poco más de 20.000 votos al contabilizarse casi el 96% de las mesas de votación.

      La ajustada ventaja que Fujimori mostró al inicio se revirtió el lunes y Sánchez comenzó a liderar con una ligera ventaja. El candidato de Juntos por el Perú logró hasta ahora el 50,057% de los sufragios mientras que el líder de Fuerza Popular sumaba el 49,943%, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la organizadora de los comicios.

      Pero durante la mañana del martes Fujimori comenzó a acercarse a Sánchez y la diferencia que el progresista mostró la noche del lunes, con casi 50.000 votos sobre la conservadora, cayó un poco más de 20.000.

      Quien ganó los comicios del domingo se convertirá en el noveno presidente del país sudamericano en 10 años.

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      Ambos candidatos han prometido que respetarán los resultados.

      Fujimori, quien postuló por cuarta vez, dijo el martes a la prensa que tiene "mucha esperanza" en el voto desde el extranjero y también en un grupo de actas electorales de Lima que han sido observadas por lo que aún no han sido contabilizadas. "Corresponde esperar", subrayó.

      Sánchez no se ha manifestado el martes, pero uno de sus voces, Ernesto Zunini, indicó en una conferencia que el partido "respetará los resultados" del proceso electoral y estaban guardando "el fin de la contabilidad".

      La conservadora, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y Sánchez se impusieron a 33 candidatos en la primera vuelta de abril.

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