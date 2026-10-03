Luché por mi vida, dice piloto "héroe"

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Nueva Delhi.- El capitán de avión indio que ayudó a frustrar un aparente intento de estrellar un vuelo de FlyDubai describió cómo luchó por su vida en los minutos posteriores a que su copiloto lo apuñalara y el avión iniciara su descenso.

Smit Machchhar, que se recupera de las heridas en un hospital de Abu Dabi, le contó al primer ministro de la India, Narendra Modi, en una videollamada televisada que sabía que tenía que volver a ponerse en pie para salvar a sus pasajeros.

"Tenía muchas heridas. Me había caído", relató el capitán Machchhar desde el hospital, con la cabeza vendada y tubos en la nariz, antes de quebrarse al recordar el incidente.

"Estaba luchando por mi vida. En un momento, me di cuenta de que si no me levantaba (...) entonces los pasajeros perderían la vida", le comentó a Modi.

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Machchhar, natural de Mumbai, resultó gravemente herido en el ataque del miércoles, pero logró abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que los pasajeros entraran y redujeran al atacante mientras el Boeing 737 descendía bruscamente, de acuerdo con testigos y con las autoridades israelíes. Ha sido aclamado como un héroe, y líderes mundiales han señalado que ayudaron a evitar una tragedia.

El vuelo, que iba desde Dubái a Tel Aviv con 182 personas a bordo, fue desviado a Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, para un aterrizaje de emergencia. FlyDubai dijo el miércoles que el avión fue estabilizado por miembros de la tripulación que estaban de servicio, "que desviaron y aterrizaron la aeronave de forma segura".

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que el agresor, de nacionalidad omaní, fue arrestado en Arabia Saudí y estaba siendo interrogado allí. El motivo del ataque aún no estaba claro.

Modi le dijo a Machchhar que su "valentía, paciencia y sangre fría" salvaron muchas vidas.

Asimismo, Machchhar explicó que su experiencia como piloto le permitió percibir el pronunciado descenso del avión incluso después de que el atacante lo derribara.

"Llevo 17 años volando aviones, los últimos 11 como capitán. Puedo percibir exactamente lo que pasa con la aeronave incluso con los ojos cerrados. Cuando estaba en el suelo, podía sentir que caía en picado", expresó.