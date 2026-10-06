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Lula y Bolsonaro recolectan apoyo

Inician contactos de cara a la segunda vuelta electoral

Por EFE

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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      São Paulo, Bra.- El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro iniciaron este lunes los contactos para ampliar los apoyos de cara a la segunda vuelta de las elecciones, un día después de la primera vuelta.

      El domingo, Bolsonaro obtuvo un 47.03% de los votos y Lula un 45.16%, un resultado que estuvo acompañado de un fuerte crecimiento del Partido Liberal, formación del candidato opositor, en el Congreso Nacional y en los gobiernos regionales.

      Lula, quien el domingo admitió sorpresa por la derrota en primera vuelta, mantuvo este lunes una reunión a puerta cerrada con responsables de la campaña, ministros y políticos aliados, con vistas a comenzar a planificar la estrategia de cara a la segunda vuelta, que se celebra el 25 de octubre.

      Según medios locales, uno de los temas tratados en la reunión, celebrada en Brasilia, es acelerar la votación de un proyecto de ley que busca impulsar la reducción de la semana laboral, una de las banderas de la campaña del líder progresista.

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      Por su parte, Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), planea buscar el respaldo de União Brasil, Republicanos y Progresistas (PP), tres formaciones de centroderecha que suman 128 diputados y que no apoyaron a ningún candidato en la primera vuelta, según afirmó este lunes el presidente del PL, Valdemar Costa Neto.

      Mientras, desde Washington,  DC, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se refirió a las elecciones brasileñas y calificó la ventaja de Flávio Bolsonaro en los comicios como "una gran victoria".

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