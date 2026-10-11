Mahmud Abás aplaza otro año las elecciones

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Ramala, Cisjordania.- El presidente Mahmud Abás pospuso las que habrían sido las primeras elecciones palestinas en casi 20 años, al emitir un decreto con el fin de retrasar aún más la votación para el Consejo Legislativo Palestino casi otro año.

En lugar de llevarse a cabo el próximo mes como estaba previsto, el decreto aplaza los comicios hasta el 11 de septiembre de 2027, según WAFA, la agencia oficial de noticias palestina. Las elecciones presidenciales, que no se han efectuado desde hace más de dos décadas, están programadas para el mismo día.

El aplazamiento deja a los actuales dirigentes palestinos sin ningún candidato que se les oponga, y amenaza con erosionar aún más la credibilidad de la Autoridad Palestina entre los palestinos y los países donantes que la financiera.

El organismo, respaldado internacionalmente, está dominado por el partido de Abás, Fatah, y ha administrado partes semiautónomas de Cisjordania —ocupadas por Israel— desde los acuerdos alcanzados en la década de 1990. Se ha vuelto cada vez más impopular a lo largo de la presidencia de Abás. Muchos palestinos lo consideran corrupto y critican su cooperación con Israel en materia de seguridad.

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Los palestinos no han celebrado unos comicios legislativos desde 2006, cuando Hamás obtuvo la mayoría de los escaños. Entonces Israel y los países occidentales boicotearon su gobierno, lo que azuzó meses de disturbios que desembocaron en la toma de Gaza por parte de Hamás al año siguiente. En las dos décadas transcurridas desde entonces el poder ha estado dividido entre Gaza y Cisjordania: Hamás ha controlado Gaza y la Autoridad Palestina de Abás ha ejercido el poder en Cisjordania.