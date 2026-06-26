Israel y Líbano firman acuerdo marco con EEUU

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

WASHINGTON (AP) — El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, junto con los embajadores de Israel y Líbano, anunció el viernes un acuerdo marco que fue descrito como un primer paso hacia la paz tras meses de conflicto entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah.

Marco Rubio anuncia acuerdo marco para paz entre Israel y Líbano

El acuerdo no incluye a Hezbollah, que no lo aprueba. De hecho, uno de los funcionarios del grupo en Líbano advirtió que, de prevalecer el pacto, podría desatarse una guerra civil. El Departamento de Estado indicó que el marco establece un proceso para desmantelar a Hezbollah, y para que Líbano recupere territorio tomado por fuerzas israelíes mientras combatían al grupo miliciano.

Washington facilitará un recién creado "Grupo de Coordinación Militar para Líbano" con el fin de implementar el marco, señaló el Departamento de Estado, al tiempo que comprometió 100 millones de dólares en asistencia humanitaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Para Líbano, este marco proporciona una vía genuina para salir de una larga crisis", señaló el Departamento de Estado. "Para Israel, crea una vía verificable para eliminar la amenaza persistente en su frontera norte".

El acuerdo del viernes fue firmado frente a Rubio en Washington por Yechiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, y Nada Hamadeh Moawad, embajadora de Líbano en la capital estadounidense.

Leiter dijo que el destino final del acuerdo marco es la paz entre los dos países.

"Nuestro mensaje es que queremos acoger a Líbano", manifestó. "Nuestro mensaje es que queremos subirnos a nuestro auto en Tel Aviv y conducir hasta Beirut, y queremos que Beirut venga y conduzca hasta Tel Aviv. Hacia allá vamos. Hacia allá es a donde queremos ir".

Leiter dijo que eso dependerá de que Hezbollah sea desarmado y desmantelado, lo que permitirá que Israel se retire y que Líbano "recupere su soberanía plena".

"Así que realmente depende del ejército libanés", agregó el embajador israelí. "Depende del apoyo que el ejército libanés reciba de Estados Unidos. Y creemos que va a ser sólido".

Moawad explicó que el acuerdo marco "es un primer paso en el camino para restaurar la soberanía y la integridad territorial libanesa, asegurar un cese permanente y definitivo de las hostilidades, permitir que nuestro pueblo regrese a su tierra y permitir que todos los libaneses vivan en paz, seguridad y prosperidad".

Hezbollah rechaza acuerdo y advierte sobre posibles conflictos internos

Un funcionario de Hezbollah advierte que el grupo no depondrá las armas

El conflicto más reciente comenzó cuando Hezbollah disparó cohetes contra Israel días después que el gobierno israelí y Washington iniciaran una guerra contra Irán el 28 de febrero. Israel invadió Líbano y ha ampliado su control.

Más de 4.000 personas en territorio libanés han muerto en ataques israelíes desde marzo. Al menos 37 soldados israelíes han fallecido en Líbano o en el norte de Israel durante los combates.

Las autoridades libanesas han señalado que garantizar la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano es una prioridad máxima para ellos en las negociaciones, mientras que las autoridades israelíes le han dado prioridad al desarme de Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán.

Las conversaciones entre Israel y Líbano se realizaron aparte del acuerdo provisional firmado la semana pasada por los gobernantes de Estados Unidos e Irán para poner fin a los combates en la República Islámica. Ese acuerdo estableció un período de 60 días para negociaciones sobre temas clave, incluido el futuro del programa nuclear de Teherán, en medio de preocupaciones de que el gobierno iraní quiera usarlo con fines militares, una afirmación que el país niega.

El gobierno libanés se había mostrado renuente a que Irán negociara en su nombre, y Líbano lanzó sus propias negociaciones directas con Israel después de que estallara la guerra más reciente entre Israel y Hezbollah. El grupo político-paramilitar no formó parte de las conversaciones, que derivaron en varios acuerdos de alto el fuego que nunca se implementaron sobre el terreno.

Es improbable que Hezbollah acepte cualquier plan que incluya su desarme en todo el país. El grupo ha sostenido que sólo está obligado —con base en acuerdos anteriores y resoluciones de la ONU— a desarmarse en el área al sur del río Litani, cerca de la frontera de Líbano con Israel.

Hassan Fadlallah, miembro del bloque parlamentario de Hezbollah, reiteró la postura del grupo en la cadena panárabe Al-Mayadin TV, con sede en Beirut, de que rechaza las negociaciones directas de Líbano con Israel y que no depondrá sus armas.

Fadlallah advirtió que las autoridades libanesas "no podrán hacer cumplir el acuerdo firmado en Washington a menos que, con el apoyo estadounidense, inicien una guerra civil". También calificó el acuerdo alcanzado en la capital estadounidense como "un intento de descarrilar el proceso de Islamabad", en referencia a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Israel establece "zonas piloto" para Líbano

El primer ministro libanés Nawaf Salam señaló en un comunicado que el acuerdo "apunta a lograr una retirada israelí de todo el territorio libanés, restaurar la soberanía del Estado sobre él y facilitar el regreso de sus ciudadanos", y que, en virtud de éste, Líbano está obligado a "extender la autoridad del Estado libanés, a través de sus fuerzas armadas, sobre todo su territorio".

El miércoles, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, le dijo a una delegación parlamentaria británica visitante que una propuesta de "zonas piloto", donde se supone que el ejército libanés tome el control exclusivo del territorio a medida que las fuerzas israelíes se retiren, estaba "en discusión, pendiente de aprobación por la parte israelí".

Las negociaciones directas de Israel con Líbano incluyen conversaciones sobre el reemplazamiento de las fuerzas israelíes después de que el sur del Líbano sea despejado de infraestructura de Hezbollah y el grupo político-paramilitar se haya desarmado, expresó un funcionario israelí, el cual habló a condición de guardar el anonimato porque no está autorizado a dialogar con los medios.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo en un video el viernes que el marco es un "gran logro" para Israel.

"Lo más importante, ante todo, es que Israel permanecerá en la zona de seguridad en el sur del Líbano", expresó. "Este es un logro importante, y lo mantendremos mientras Hezbollah no haya sido desarmado y mientras siga representando una amenaza para el Estado de Israel".

Netanyahu indicó que el gobierno israelí está permitiendo que el ejército libanés comience a prepararse para tomar el control del territorio, mientras que el ejército israelí está estableciendo dos zonas piloto.

"Una pequeña parte de ello está dentro de la zona de seguridad ampliada que aseguramos durante las últimas dos semanas y que las Fuerzas de Defensa Israelíes, no necesitan, según lo han dejado absolutamente claro", señaló Netanyahu. "En otras palabras, estamos manteniendo la zona de seguridad original en todo momento, fuera del alcance de misiles antitanque".