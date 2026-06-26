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Delcy Rodríguez se reúne con expertos de EE.UU. por terremotos

El aeropuerto Simón Bolívar fue cerrado temporalmente por daños, complicando la logística de ayuda internacional.

Por EFE

Junio 26, 2026 07:39 p.m.
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Delcy Rodríguez se reúne con expertos de EE.UU. por terremotos
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      Caracas, 26 jun (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este viernes con expertos de Estados Unidos para evaluar operaciones de rescate y atender a las víctimas de los dos terremotos de este miércoles, que han dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos.

      Reunión entre autoridades venezolanas y estadounidenses

      El canal estatal Venezolana de Televisión mostró imágenes de la reunión e informó que asistieron expertos estadounidenses, así como el encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. en Venezuela, John Barrett; el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

      Coordinación y apoyo internacional tras los sismos

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      Previamente, Delcy Rodríguez informó que conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos.

      "Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas", detalló la líder chavista en su cuenta de Telegram.

      El Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado de ayuda a Venezuela, dado que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira y que sirve a Caracas, fue clausurado temporalmente debido a los daños.

      Al país llegó el mayor general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Kevin J. Jarrard, informó la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

      Después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en Caracas, el Gobierno de Venezuela ha mostrado apertura en las relaciones con el país norteamericano y ha recibido a altas autoridades estadounidenses.

      Delcy Rodríguez ha llamado "socio y amigo" a Trump y ha asegurado que Caracas y Washington están abriendo "una nueva agenda de cooperación" bilateral, por la cual pidió el cese de las sanciones de EE.UU. contra Venezuela.

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