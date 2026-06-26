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Ciencia y Tecnología

Gobierno de EE.UU. autoriza uso limitado de Mythos 5 de Anthropic

OpenAI lanza nuevos modelos GPT-5.6 con acceso limitado, mientras Anthropic recupera permiso para Mythos 5.

Por EFE

Junio 26, 2026 07:30 p.m.
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Gobierno de EE.UU. autoriza uso limitado de Mythos 5 de Anthropic
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      Washington, 26 jun (EFE).- El gobierno del presidente Donald Trump permitirá a Anthropic abrir su modelo de inteligencia artificial más potente, Mythos 5, a un centenar de empresas y agencias gubernamentales estadounidenses, según fuentes consultadas por el medio Semafor.

      Acciones de la autoridad

      El Departamento de Comercio comunicó -en una carta a Anthropic- que levantaba las restricciones al uso de Mythos 5 para una lista seleccionada de empresas y departamentos federales, después de que hace casi dos semanas su uso fuera suspendido por motivos de seguridad nacional.

      La carta no explica qué pasará con el modelo Fable 5, una versión menos avanzada de Mythos, que fue abierta al público general en Claude y que también fue suspendida.

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      "He determinado que las salvaguardas necesarias están en marcha para permitir que ciertos socios fiables accedan a Claude Mythos 5", indicó el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en la misiva a Anthropic, según Semafor.

      Detalles confirmados

      De acuerdo con el gobierno estadounidense, Anthropic ha mostrado un "progreso significativo" luego de varios días de negociaciones, tras los miedos de que los modelos más avanzados de la empresa californiana pudieran ser manipulados para permitir ataques cibernéticos avanzados.

      La noticia se conoce el mismo día en que OpenAI presentara este viernes sus nuevos modelos GPT-5.6 Sol, Terra y Luna, con acceso limitado únicamente a socios aprobados por el Gobierno de EE.UU.

      OpenAI, en un comunicado, se posicionó en contra de que el "acceso gubernamental deba convertirse en el modo por defecto a largo plazo" porque "priva de las mejores herramientas a usuarios, desarrolladores, empresas, ciberdefensores y socios globales".

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