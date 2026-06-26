logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Fotogalería

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Selección Mexicana entrena en el CAR antes de Mundial 2026

Previo a la ronda de dieciseisavos, el Tricolor mantiene un ambiente positivo y rituales de equipo.

Por El Universal

Junio 26, 2026 07:55 p.m.
A
Selección Mexicana entrena en el CAR antes de Mundial 2026
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Selección Mexicana continúa con su entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), preparándose para la siguiente fase del Mundial 2026.

      Ambiente positivo y unión en el CAR

      Faltan tres días para el duelo de eliminación directa en el estadio Ciudad de México y el Tricolor abrió las puertas de sus instalaciones a los medios de comunicación. Únicamente permitió ver los primeros 15 minutos.

      Suficiente tiempo para confirmar que la alegría gobierna el búnker del combinado nacional, luego de terminar como líder del Grupo A. Desde que los seleccionados pisaron la cancha dejaron ver que la unión es su principal arma, aunque también hay "enemigos" entre ellos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Tradiciones y convivencia en el equipo

      Cualquiera que se descuida o pierda en los retos que preceden el entrenamiento sufren de la vieja tradición llamada "calzón chino", ritual que ya parece cábala en las prácticas del equipo mexicano. Para esta ocasión, Julián Quiñones, Orbelín Pineda y Erik Lira fueron las víctimas.

      El "pique" entre la Selección Mexicana continuó con la prensa. Cuando los jugadores pasaron cerca de los medios de comunicación volvieron a pedir saludos disfrazados de "mentadas", pero esta vez, a diferencia del jueves, la prensa sí respondió de igual manera. Todo fue broma y risas por ambos bandos.

      La Selección Mexicana se encerrará el fin de semana en el CAR, hasta el lunes, previo al duelo del siguiente día, en el que buscarán su pase a octavos de final en el Mundial 2026.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Selección Mexicana entrena en el CAR antes de Mundial 2026
      Selección Mexicana entrena en el CAR antes de Mundial 2026

      Selección Mexicana entrena en el CAR antes de Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      Previo a la ronda de dieciseisavos, el Tricolor mantiene un ambiente positivo y rituales de equipo.

      Cabo Verde enfrenta a Arabia Saudita en duelo decisivo del Mundial 2026
      Cabo Verde enfrenta a Arabia Saudita en duelo decisivo del Mundial 2026

      Cabo Verde enfrenta a Arabia Saudita en duelo decisivo del Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      Vozinha es la figura clave de Cabo Verde en su intento por avanzar en el Mundial.

      Julián Quiñones hace la diferencia en México con sus goles y busca emular al Matador Hernández
      Julián Quiñones hace la diferencia en México con sus goles y busca emular al Matador Hernández

      Julián Quiñones hace la diferencia en México con sus goles y busca emular al "Matador" Hernández

      SLP

      AP

      El delantero naturalizado Julián Quiñones suma dos goles y busca récord histórico en la Copa del Mundo.

      Francia golea a Noruega y avanza como primero de grupo
      Francia golea a Noruega y avanza como primero de grupo

      Francia golea a Noruega y avanza como primero de grupo

      SLP

      El Universal

      Ousmane Dembélé anotó tres goles y Désiré Doué cerró la victoria en partido clave