Estados Unidos ataca a Irán tras ataque con drones en Ormuz

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WASHINGTON (AP) — Estados Unidos atacó a Irán el viernes como respuesta a un ataque con drones contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz un día antes, un ataque que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que violaba el alto al fuego.

Respuesta militar de Estados Unidos a Irán

El Comando Central del ejército de Estados Unidos dijo que sus fuerzas atacaron instalaciones de misiles, drones y radar en Irán.

Los ataques estadounidense se lanzaron poco después de que Trump dijera a los reporteros: "Ya lo verán", cuando se le preguntó si Estados Unidos respondería al ataque con drones.

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"No me gusta el hecho de que ayer dispararon, en realidad cuatro de ellos", comentó Trump en la Casa Blanca poco antes de que Estados Unidos atacara a Irán. Cuando se le preguntó por qué habría ataques cuando Trump ha insistido en que las conversaciones con Teherán van bien, Trump dijo sobre Irán: "Son un poco diferentes".

Luego interrumpió abruptamente las preguntas y los reporteros fueron escoltados fuera de su oficina.

El ejército británico informó el jueves que un buque portacontenedores fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán, horas después de que Irán indicara a las embarcaciones que dejaran de usar la ruta. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido añadió que no se reportaron heridos.

Impacto en el transporte marítimo y negociaciones

Los desarrollos se presentan en un momento frágil para Estados Unidos e Irán, mientras trabajan para negociar un fin permanente de la guerra. Irán ha desafiado cada vez más a la región y a Estados Unidos por su control del estrecho de Ormuz, incluso con el actual acuerdo provisional que alcanzó con Washington la semana pasada.

El ataque al buque de carga ocurrió mientras una agencia marítima de Naciones Unidas iniciaba esta semana una operación para trasladar fuera del estrecho a barcos varados, usando una ruta alternativa, muy cerca de las costas de Omán, en lugar de navegar por la parte central del estrecho.

La Organización Marítima Internacional detuvo las evacuaciones tras el ataque y dijo el viernes que no se reanudarán hasta que haya garantías de que los otros barcos no serán atacados.

Unos 115 barcos pudieron salir del estrecho en los últimos días, y aún hay alrededor de 500 en la zona, dijo Arsenio Domínguez, secretario general de la agencia.

Se esperaba que la apertura del paso alternativo por el estrecho de Ormuz aliviara la presión sobre la economía mundial y eliminara la principal fuente de influencia de Irán en las conversaciones de paz que se desarrollan con Estados Unidos.

Washington y Teherán aún negocian los términos del acuerdo, que incluye asuntos como el paso de barcos por el estrecho de Ormuz y el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido. En virtud del acuerdo provisional, ambas partes tienen 60 días para definir los detalles.

Ataque al buque de carga supone una prueba para el transporte marítimo

Analistas del sector marítimo señalaron que el ataque con drones ensombreció lo que había sido un creciente flujo de embarcaciones atrapadas que por fin salían del golfo Pérsico y un aumento del tránsito de petroleros que transportan crudo.

"Una semana de generación de confianza comercial en el estrecho de Ormuz ha enfrentado su primera prueba importante", escribió en X la empresa de datos marítimos Windward. Indicó que, aunque el estrecho sigue abierto operativamente con 43 tránsitos registrados después del incidente, "el ritmo de normalización se ha desacelerado".

El miércoles, antes del ataque con drones del jueves, 78 embarcaciones pasaron por el estrecho de Ormuz, la cifra más alta desde que comenzó la guerra, aunque por debajo de los promedios previos al conflicto, de 130 o más por día.

Al menos dos petroleros dieron media vuelta mientras intentaban transitar el estrecho por la ruta respaldada por Naciones Unidas cerca de Omán, después de que Irán insistiera en que las embarcaciones usaran únicamente las rutas aprobadas por Teherán, según datos marítimos y la firma de análisis Lloyd´s List Intelligence.

Más de dos docenas de barcos seguían transitando por la ruta meridional del estrecho de Ormuz después del ataque, informó Lloyd´s el viernes.

Acuerdo entre Israel y Líbano tras meses de conflicto

Líbano e Israel dan un paso hacia la paz

Embajadores de Israel y Líbano anunciaron un acuerdo el viernes, descrito como un paso hacia la paz tras meses de conflicto entre tropas israelíes y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah.

Nada Hamadeh, embajadora de Líbano en Estados Unidos, calificó el marco como un avance para "permitir que nuestra gente regrese a su tierra y dejar que todos los libaneses vivan en paz, seguridad y prosperidad".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el plan era un "gran logro" para Israel.

"Lo más importante, ante todo, es que Israel permanecerá en la zona de seguridad en el sur de Líbano", afirmó, y añadió que se quedarán hasta que Hezbollah sea desarmado y ya no represente una amenaza para Israel.