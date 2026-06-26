Video | PVEM paga millones para promover a Gallardo y Ruth: SinEmbargo.mx

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De acuerdo con una investigación del periodista Arturo Daen, publicada en SinEmbargo.mx, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha desplegado una campaña millonaria en redes sociales que, además de criticar temas nacionales, también promueve la imagen del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y de su esposa, la senadora Ruth González Silva.

El reportaje señala que el PVEM ha gastado este año más de 13 millones de pesos en publicidad digital, producción de spots y servicios de campaña. De ese monto, al menos 2.5 millones de pesos corresponden a videos pautados por Badabun en Facebook e Instagram para promover a Gallardo y González.

Según la investigación, los contenidos destacan programas del Gobierno estatal, como Ángeles Verdes, entrega de medicamentos, reparación de calles, apoyos sociales y otras acciones vinculadas con la administración gallardista.

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SinEmbargo advierte que esta promoción ocurre antes del inicio formal del proceso electoral en San Luis Potosí, previsto para noviembre, mientras Ruth González es perfilada como una de las cartas fuertes del Verde para la gubernatura en 2027.

El trabajo periodístico también documenta que el Partido Verde contrató servicios de publicidad, producción y estrategia digital con diversas empresas, además de una campaña nacional bajo el lema "Quiero ver de Verdad", con mensajes sobre inseguridad, corrupción, falta de medicamentos, agua y altos costos de servicios.

Uno de los pagos de pauta en Badabun/Foto: Especial

La investigación apunta que no queda claro si los videos de promoción de Gallardo y Ruth González forman parte del contrato nacional del PVEM o si fueron pagados por otra vía, pues en la Plataforma Nacional de Transparencia no aparece un contrato del Gobierno de San Luis Potosí con Badabun.

Aquí la investigación completa:

El Verde gasta millones para criticar a la 4T y promover a Gallardo y esposa en SLP