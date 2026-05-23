"Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Irán", asegura Trump
Leyó el borrador del pacto con Irán pero no dio detalles para no adelantar a la contraparte.
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"Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Irán", expresó el presidente Donald Trump en una entrevista concedida a la cadena "CBS" sin proporcionar otros detalles específicos, pero precisando que "cada día es siempre mejor".
Detalles confirmados
El mandatario leyó el borrador del pacto, pero se negó a hacer comentarios al respecto a la cadena "CBS". "No puedo decírselo a ustedes antes que a ellos", dijo.
Acciones de la autoridad
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Trump cree que el entendimiento final impedirá que Irán tenga un arma nuclear; de lo contrario, "ni siquiera estaríamos hablando de ello. Simplemente firmaré un acuerdo en el que consigamos todo lo que buscamos".
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