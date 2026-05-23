Aplican por primera ocasión eutanasia en Uruguay

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Una mujer de 69 años que padecía cáncer de páncreas considerado incurable se convirtió en la primera persona en Uruguay en recibir una "muerte digna" en virtud de la ley aprobada a finales de octubre de 2025.

Ley de muerte digna y requisitos legales

El procedimiento se completó el viernes en un hospital de Montevideo, donde la paciente llevaba un tiempo hospitalizada, tras haberse cumplido todos los trámites legales exigidos por la ley.

Según la ley de "muerte digna", la eutanasia está permitida en el país sudamericano para "adultos mentalmente competentes que padecen una enfermedad incurable e irreversible o que se encuentran en fase terminal, y que experimentan un sufrimiento persistente que consideran incompatible con su dignidad".

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Detalles del caso y acompañamiento familiar

La mujer estaba enferma de cáncer de páncreas con metástasis pulmonar, renal y hepática avanzado, ante lo cual, en los últimos tiempos, decidió dejar de someterse a tratamientos.

En enero pasado, decidió que se le aplique la eutanasia y en el proceso, según trascendió, la acompañó uno de sus seis hijos.