Mbappé asegura su liderato como máximo goleador

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A falta del partido de este domingo entre el Villarreal y el Atlético de Madrid, Kylian Mbappé aseguró su liderato de la tabla de goleadores, con su vigésimo quinto tanto de esta temporada en LaLiga EA Sports, dos más que Vedat Muriqi (Mallorca), que finaliza segundo, pero con el descenso a LaLiga Hypermotion.

Mbappé asegura liderato goleador en LaLiga 2024

Su derechazo en el minuto 51 del duelo contra el Athletic Club reforzó su condición, sin posibilidades reales para que nadie altere ya su condición de mejor anotador del curso.

La tercera plaza corresponde a Ante Budimir, de Osasuna, con 17 aciertos.

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- Clasificación tras 37 jornadas:

- Con 25 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 23 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

- Con 17 goles: Budimir (CRO) (5p) (Osasuna)

- Con 16 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Vinicius (BRA)(3p) (Real Madrid)

- Con 15 goles: Ferran Torres (Barcelona); Oyarzabal (6p) (Real Sociedad)

- Con 14 goles: Toni Martínez (Alavés); Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (4p) (Celta).

- Con 13 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona)

- Con 12 goles: Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 11 goles: Lucas Boyé (ARG) (3p) (Alavés); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Espí (Levante).

- Con 10 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); Ez Abde (MAR) (Betis); De Frutos (Rayo Vallecano); Akor Adams (NGR) (2p) (Sevilla); Hugo Duro (1p) (Valencia); Moleiro y Gerard Moreno (2p) (Villarreal).

- Con 9 goles: Jutglá (Celta); André Silva (POR) (2p) (Elche); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Viñas (1p) (Oviedo); Oskarsson (ISL) (Real Sociedad).

- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Rashford (ING) (Barcelona); Antony (BRA) y Fornals (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Kike García (1p) (Espanyol); Guedes (POR) (Real Sociedad)

- Con 7 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Pere Milla (Espanyol); Iván Romero y Etta Eyong (CMR) (1 con el Villarreal) (Levante); (Levante); Samu Costa (POR) (Mallorca); Pépé (CIV) (Villarreal).

- Con 6 goles: Robert Navarro y Nico Williams (1p) (Athletic); Fermín (Barcelona); Carlos Romero (Espanyol); Arambarri (URU) (2p) y Satriano (URU) (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Víctor Muñoz (Osasuna); Ilyas Chaira (Oviedo); , Bellingham (ING) y Gonzalo García (Real Madrid); Brais Méndez (1p) (Real Sociedad); Ramazani (BEL) (1p) (Valencia); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 5 goles: Nico González (ARG) (Atlético de Madrid); Iago Aspas (2p) y Swedberg (SUE) (Celta); Roberto (1p) (Espanyol); Ounahi (1p) (MAR) y Stuani (URU) (2p) (Girona); Sergio Camello (Rayo Vallecano), Fede Valverde (URU) (Real Madrid); Djibril Sow (SUI) (Sevilla).

- Con 4 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Sancet (2p) e Iñaki Williams (1p) (Athletic); Lookman (NIG) (1p) (Atlético Madrid); Ruibal (Betis); Hugo Álvarez (Celta); Germán Valera (Elche); Borja Mayoral (Getafe); Pablo Torre (Mallorca); Reina (MAR) (Oviedo); Álvaro García y Alemao (BRA) (Rayo Vallecano); Güler (TUR) (Real Madrid); Carlos Soler (Real Sociedad); Isaac (Sevilla); Diego López y Guido Rodríguez (ARG) (Valencia); Pape Gueye (SEN) (Villarreal).

- Con 3 goles: Almada (ARG) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Araujo (URU) (Barcelona); Bakambu (CGO) (Betis); Cabrera (URU) (Espanyol); Liso y Luis Vázquez (ARG) (Getafe); Joel Roca (Girona); Losada y Dela (1p) y Arriaga (HON) (Levante); Manu Morlanes (Mallorca); Isi (2p) y Nteka (ANG) (Rayo Vallecano); Barrenetxea y Sucic (CRO) (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED), Javi Guerra, Sadiq y Luis Rioja (NIG) (Valencia); Comesaña y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 2 goles: Ibrahim Diabate (CIV), Tenaglia (ARG) y Antonio Blanco (Alavés); Berenguer, Paredes y Jauregizar (Athletic); Álex Baena, Gallagher (ING), Nahuel Molina (ARG) y Koke (Atlético de Madrid); Marc Bernal, Joao Cancelo (POR) y Pedri (Barcelona); Bellerín y Lo Celso (ARG) (Betis); Pablo Durán, Carreira, Ilaix Moriba, Javi Rueda (Celta); Febas, Héctor Fort y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p), Dolan (ING) y Pol Lozano (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Arnau y Lemar (FRA) (Girona); Víctor García (Levante); Pablo Torre, Virgili, Mascarell (Mallorca); Rubén García y Catena (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Mendy (SEN),'Pacha' Espino (URU), Pathé Ciss (SEN), Fran Pérez, Lejeune (FRA) (Rayo Vallecano); Asencio, Huijsen, Militao (BRA) y Carreras (Real Madrid); Take Kubo (JPN) y Jon Martín (Real Sociedad); Maupay (FRA), Peque, Oso, Kike Salas y Gudelj (SRB) (Sevilla); Comert (TUR), Pepelu (1p) (Valencia); Oluwaseyi (CAN), Alfon (Villarreal).

- Con 1 gol: Denis Suárez, Guevara, Rebbach (ALG), Ángel Pérez y Pablo Ibáñez (Alavés); Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Vivian, Nico Serrano y Rego (Athletic); Iker Luque, Miguel Cubo, Barrios, Boñar y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García, Koundé (FRA), Frenkie de Jong (NED) y Pau Cubarsí (Barcelona); Rodrigo Riquelme, Diego Llorente, Bartra, Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG), Álvaro Fidalgo, Marc Roca, Isco (1p) y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román, Fer López, Jutglá y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Affenbruger (AUT), Pedrosa, John Donald, Diang, Adam, Bigas, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Tete Morente, Cepeda (CHI), Víctor Chust (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Jofre, Terrats, Edu Expósito, Pickel (CON) (Espanyol); Uche (NGR), Duarte, Juanmi, Kiko Femenía, Zaid Romero (ARG), Luis Milla y Juan Iglesias (Getafe); Witsel (BEL), Hugo Rincón, Echeverri (ARG), Vitor Reis (BRA) y Fran Beltrán (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Matturro (URU), Brugué, Olasagasti, Elgezabal y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Pablo Maffeo (ARG), Sergi Darder (Mallorca); Rosier (FRA), Iker Benito, Bretones, Osambela, Kike Barja y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Eric Bailly (CIV) Ilic (SRB), Costas y Carmo (Oviedo); Chavarría y Óscar Valentín (Rayo Vallecano); Fran García, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Rüdiger (ALE), Tchouameni (FRA) y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Caleta Car (CRO), Odriozola, Aramburu, Aihen Muñoz y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Sergi Cardona, Batista Mendy (FRA), Carmona y Andrés Castrín (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán (Valencia); Mouriño (URU), Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid); Jose Salinas (Espanyol contra Villarreal); Vitor Reis (Girona, contra Celta); Rafa Marín (Villarreal, contra Alavés); Manuel Ángel (Real Madrid, contra Elche); Pau Navarro (Villarreal, contra Girona); Sivera (Alavés, contra Real Sociedad); Caleta-Car (Real Sociedad, contra Alavés); Gorotxategi (Real Sociedad, contra Getafe); Jeremy Toljan (Levante, contra Osasuna), Tárraga (Valencia, contra Real Sociedad).