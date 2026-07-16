logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Fotogalería

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Marco Rubio designa cárteles narcoterroristas y alerta sobre drogas

La administración Trump continúa su estrategia para desmantelar cárteles y proteger la frontera estadounidense.

Por El Universal

Julio 16, 2026 05:18 p.m.
A
Marco Rubio designa cárteles narcoterroristas y alerta sobre drogas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, julio 16 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó este jueves una advertencia a los "narcoterroristas que inundan" Estados Unidos con drogas, tras la designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

      Marco Rubio designa cárteles narcoterroristas

      Rubio posteó su declaración en X después de que el Departamento de Estado hiciera oficial las designaciones, que adelantó el miércoles el Departamento del Tesoro.

      "Hoy he designado a dos cárteles mexicanos más, el Cártel de Juárez y Los Viagras, como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados", escribió Rubio en X.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Aseguró que "bajo el liderazgo del presidente [Donald] Trump, nunca dejaremos de luchar contra los narcoterroristas violentos que inundan nuestro país con drogas letales".

      Acusaciones y acciones del Departamento de Estado

      El Departamento de Estado acusa al Cártel de Juárez y Los Viagras de ser "narcoterroristas violentos que han cometido numerosos ataques contra estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles".

      Advierte que el gobierno de Trump "seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación, manteniendo las drogas fuera de nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos".

      La designación de estos dos grupos criminales, añade, "demuestra una vez más que la administración de Trump sigue cumpliendo sus promesas al pueblo estadounidense de desmantelar los cárteles narcoterroristas, hacer que las comunidades estadounidenses sean más seguras y proteger la frontera".

      Con estos dos, suman ya ocho los cárteles mexicanos que Trump designa como narcoterroristas. La lista incluye al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana.

      Las designaciones no solo bloquean activos de los cárteles o gente asociada a ellos, sino que, a decir del gobierno de Estados Unidos, "pueden apoyar las acciones de aplicación de la ley de otras agencias de Estados Unidos y de otros gobiernos".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Marco Rubio designa cárteles narcoterroristas y alerta sobre drogas
      Marco Rubio designa cárteles narcoterroristas y alerta sobre drogas

      Marco Rubio designa cárteles narcoterroristas y alerta sobre drogas

      SLP

      El Universal

      La administración Trump continúa su estrategia para desmantelar cárteles y proteger la frontera estadounidense.

      El ascenso del ICE, así funciona la poderosa agencia migratoria
      El ascenso del ICE, así funciona la poderosa agencia migratoria

      El ascenso del ICE, así funciona la poderosa agencia migratoria

      SLP

      El Universal

      México presentará denuncias penales en Estados Unidos por muertes en centros del ICE.

      Fuerzas Armadas de EU atacan Irán por quinto día consecutivo
      Fuerzas Armadas de EU atacan Irán por quinto día consecutivo

      Fuerzas Armadas de EU atacan Irán por quinto día consecutivo

      SLP

      EFE

      Los ataques buscan degradar las capacidades militares en la región del estrecho de Ormuz

      HRW enumera casos represión y discriminación en EU durante el Mundial
      HRW enumera casos represión y discriminación en EU durante el Mundial

      HRW enumera casos represión y discriminación en EU durante el Mundial

      SLP

      EFE

      Negativa de visados y exclusión afectan a árbitros y seguidores africanos y asiáticos en el Mundial.