MI5 engañó tribunales sobre informante neonazi: gobierno británico actúa

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LONDRES (AP) — El gobierno británico anunció el jueves que mantendrá a los espías del país bajo un control más estricto luego que un informe concluyera que el MI5 engañó a los tribunales sobre sus vínculos con un informante neonazi acusado de agredir a su pareja.

Gobierno británico refuerza supervisión tras informe sobre MI5

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, afirmó que está tomando "medidas urgentes" para reforzar la supervisión del servicio de seguridad interna del Reino Unido después que un tribunal determinara que el MI5 ofreció repetidamente "un relato falso" de lo ocurrido.

El MI5 se disculpó y pagó una indemnización a principios de este año para resolver una demanda presentada por una mujer por el trato que recibió de un excompañero presuntamente abusivo. El hombre era un informante del MI5, identificado en el tribunal como el Agente X.

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El MI5 sostuvo en testimonio bajo juramento que no había confirmado ni negado que el Agente X fuera un informante de la agencia que espiaba a grupos de ultraderecha. Pero, en realidad, un agente del MI5 había revelado la información durante una conversación con un periodista de la BBC que investigaba al Agente X.

Informe del Tribunal de Poderes de Investigación revela engaños y fallos

El Tribunal de Poderes de Investigación, que investiga denuncias contra los servicios de inteligencia británicos, indicó que el MI5 había engañado a tres tribunales porque se "permitió que una narrativa falsa se afianzara y persistiera". Señaló que "fallos sistémicos" hicieron que se perdieran oportunidades de corregir el error.

"Las conclusiones de este informe son contundentes. Detalla graves fallos de agentes individuales del MI5, que dieron lugar a que se presentaran pruebas falsas ante los tribunales, y críticas al MI5 como organización", declaró Mahmood.

"El MI5 desempeña un papel fundamental para mantener a nuestro país seguro y debemos un agradecimiento a su personal. Han logrado avances significativos durante el último año al aprender de estos fallos, pero queda más por hacer para garantizar que se mantengan los más altos estándares de integridad y rendición de cuentas".

El director general del MI5, Ken McCallum, dijo que la agencia "reconoce sin vacilación la gravedad de nuestros fallos" y que estaba trabajando "para asegurarnos de no volver a encontrarnos en esta situación".

"Las personas del MI5 trabajan día y noche para mantener a este país seguro. Hacemos muchas cosas bien. En este caso, estuvimos muy por debajo de lo que el público espera y merece", expresó.

La expareja del Agente X, identificada en los procedimientos legales únicamente como Beth, dijo que la violencia de los hombres contra las mujeres "siempre es inaceptable, y más aún cuando en realidad es facilitada por quienes están en posiciones de poder".

"Lo que el informe de hoy me sugiere una vez más es que instituciones como el MI5 siempre protegen a los suyos", añadió.

En un caso separado el año pasado, un informe concluyó que el MI5 protegió a un espía de alto rango infiltrado en el Ejército Republicano Irlandés cuando sabía que la policía lo buscaba por asesinato, y que siguió ocultando la verdad sobre el agente durante décadas después del sangriento conflicto de Irlanda del Norte.