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Más cordialidad que acuerdos, en reunión con Xi

Pese a tensiones, reinó la sintonía en el encuentro entre mandatarios de Estados Unidos y China

Por EFE

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Más cordialidad que acuerdos, en reunión con Xi
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      Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, exhibieron este jueves sintonía y cordialidad en una cumbre en la Casa Blanca, pese a las crecientes tensiones entre las dos mayores potencias mundiales por los aranceles, la guerra de Irán, el futuro de Taiwán y la competencia por la inteligencia artificial.

      Trump agasajó a Xi desde su llegada a Washington el día anterior, cuando lo recibió a los pies del avión, un gesto nada habitual en Estados Unidos, y las muestras de acercamiento continuaron este jueves con una ceremonia militar en la Casa Blanca dedicada por el presidente y la primera dama, Melania Trump, al mandatario chino y a su esposa, Peng Liyuan.

      Durante el acto de bienvenida, Trump volvió a invocar su relación personal con Xi, a quien suele elogiar como un "gran líder", como vía para sortear las fricciones entre Washington y Pekín.

      "Desde mi primera elección, en 2016, el presidente Xi y yo hemos forjado una amistad verdaderamente extraordinaria, construida sobre el respeto mutuo y los intereses vitales de nuestros pueblos", afirmó Trump.

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      Xi, en su primera visita de Estado a Washington en más de una década, puso el acento en la necesidad de preservar una "estabilidad estratégica" entre ambas superpotencias, un concepto que viene empleando desde la visita de Trump a Pekín el pasado mayo, cuando ambos mantuvieron su último cara a cara.

      "No hay necesidad de que China y Estados Unidos eviten la competencia; sin embargo, dicha competencia debe ser benigna y limitada", apuntó el mandatario chino, en un llamamiento a evitar el conflicto.

      Tras la reunión privada que mantuvieron en el Despacho Oval, Trump rompió el protocolo y acompañó a Xi a los jardines de la Casa Blanca para mostrarle el helipuerto que ha construido y las obras de un gran salón de baile, con el que aspira a rivalizar con el Gran Salón del Pueblo de Pekín.

      Por la noche, Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, agasajaron al presidente chino, Xi Jinping, y a su esposa, Peng Liyuan, con una cena de Estado en su honor.

      Entre los invitados a la cena, en el Salón Este de la Casa Blanca, estuvieron varios líderes empresariales estadoundienses, como el de Amazon, Jeff Bezos; el de Tesla y SpaceX, Elon Musk; el de Apple, Tim Cook; el de Nvidia, Sam Altman; el de OpenAi, Sam Altman.

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