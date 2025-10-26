Melissa alcanza fuerza de huracán

Kingston, Jamaica.- Melissa alcanzó fuerza de huracán el sábado, amenazando con provocar inundaciones catastróficas en el norte del Caribe al tiempo que meteorólogos estadounidenses emitieron una alerta de huracán para Jamaica.

Una alerta de huracán significa que se esperan vientos de al menos 119 km/h en el área dentro de las próximas 36 horas.

“Melissa probablemente empieza a intensificarse rápidamente y se espera que se convierta en un huracán de categoría tres o mayor para mañana”, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus iniciales en inglés) el sábado, mientras los vientos máximos sostenidos del meteoro se intensificaban hasta los 150 km/h (90 mph).

Se tiene previsto que el meteoro de lento movimiento deje precipitaciones torrenciales de hasta 64 centímetros (25 pulgadas) en Jamaica, según pronóstico del NHC.

Se emitió un pronóstico similar para las regiones del sur de Haití y la República Dominicana hasta el lunes. Se prevén inundaciones y deslaves y hasta 89 centímetros (35 pulgadas) de lluvias catastróficas para la península de Tiburón, en el suroeste de Haití, según el centro.

El errático meteoro ha cobrado la vida de al menos tres personas en Haití y de una más en República Dominicana, donde además hay un desaparecido.

Melissa se encontraba a unos 210 kilómetros (130 millas) al sureste de Kingston, Jamaica, ya unos 405 kilómetros (250 millas) al oeste-suroeste de Puerto Príncipe, Haití. Avanza lentamente en dirección oeste a 6 km/h (3 mph), de acuerdo con el NHC.

Se emitió una alerta de huracán para Jamaica y se mantuvo un aviso de huracán para la península suroccidente de Haití.

Se prevé que el vórtice de Melissa se acercará o pase sobre Jamaica a principios de la próxima semana, indicaron los meteorólogos. Se espera que Melissa se convierta en un huracán de categoría mayor el domingo y podría alcanzar la categoría 4 a primera hora del lunes, de acuerdo con meteorólogos estadounidenses.