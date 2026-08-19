Meta se enfrenta a un juicio histórico
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Los Ángeles, Cal.- Los abogados de la compañía Meta rechazaron este martes las acusaciones de 29 estados, de que buscó deliberadamente crear adicción a niños y adolescentes en Facebook e Instagram, al inicio de un juicio histórico en el que los demandantes esperan lograr los mayores cambios en dichas aplicaciones.
El juicio, que se desarrolla en el tribunal federal de Oakland (California), supone el mayor reto legal contra la tecnológica por "enganchar" a los usuarios menores de edad, lo que podría fomentar conductas adictivas entre niños y adolescentes y provocar daños emocionales.
La tecnológica también enfrenta acusaciones de infringir la ley federal al recopilar y utilizar indebidamente datos personales de los menores.
El abogado de Meta, Paul Schmidt, ha dicho que "discrepa rotundamente" sobre las acusaciones que enfrenta la tecnológica y ha pedido al jurado mantener "la mente abierta".
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La fiscal general adjunta de California, Megan O´Neill asumió este martes la vocería del equipo legal de los demandantes y aseguró que la tecnológica, fundada por Mark Zuckerberg, "ocultó la verdad".
La compañía afronta un proceso durante el cual se espera que el director de Meta, Mark Zuckerberg, y el responsable de Instagram, Adam Mosseri, sean llamados a declarar.
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