Ragasa azota sur de China y Hong Kong

HONG KONG.- El tifón Ragasa, uno de los más fuertes en años, azotó con olas más altas que los postes de luz de los paseos marítimos de Hong Kong, y detuvo la vida en la costa sur de China el miércoles, después de dejar destrucción en Taiwán y Filipinas.

Taiwán reportó 14 muertes y Filipinas tres después de que el tifón pasara entre ambos.

Los vientos fuertes arrancaron partes del techo de un puente peatonal y derribaron árboles en toda la ciudad de Hong Kong. Aproximadamente 13 personas heridas fueron atendidas en hospitales.

Más de un millón de personas fueron reubicadas en toda la provincia de Guangdong, en el sur de China, informó la emisora estatal CCTV. La agencia meteorológica nacional pronosticó que el tifón tocaría tierra entre las ciudades de Taishan y Zhanjiang para la tarde o noche del miércoles. Las escuelas, fábricas y servicios de transporte fueron suspendidos alrededor de una docena de ciudades.

Hong Kong y Macao, un centro de casinos cercano, cancelaron escuelas y vuelos, y muchas tiendas cerraron. Cientos de personas buscaron refugio en centros temporales en cada ciudad. Una persona resultó herida en Macao.

El observatorio de Hong Kong dijo que Ragasa, con vientos máximos sostenidos cerca del centro de aproximadamente 195 km/h (120 mph), estaba pasando alrededor de 100 kilómetros (62 millas) al sur de la ciudad. Se pronosticó que continuaría moviéndose hacia el oeste o el oeste-noroeste a unos 22 km/h (aproximadamente 14 mph).

En Taiwán, las fuertes lluvias provocaron que un lago de barrera en el condado de Hualien se desbordara el martes y torrentes de agua fangosa destruyeron un puente, convirtiendo las carreteras en el municipio de Guangfu en ríos turbulentos que arrastraron vehículos y muebles.

La Agencia Central de Noticias de Taiwán informó que 14 personas murieron y 18 más resultaron heridas allí.

En el norte de Filipinas, Ragasa, que en tagalo significa “lucha”, dejó al menos tres personas muertas, cinco más desaparecidas y desplazó a más de 17.500 personas por inundaciones y deslizamientos de tierra, dijeron autoridades el martes.