ALDO DEJA LA SOLTERÍA

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Mundo

Milei declara organización terrorista al Cartel de los Soles

Es una medida que ya habían anunciado recientemente Paraguay, Ecuador y el propio Estados Unidos

Por El Universal

Agosto 26, 2025 12:42 p.m.
A
Milei declara organización terrorista al Cartel de los Soles

El Ejecutivo del presidente argentino, Javier Milei, declaró este martes al denominado Cartel de los Soles, grupo que Washington vincula con el Gobierno de Venezuela, como una organización terrorista, una medida que ya habían anunciado recientemente Paraguay, Ecuador y el propio Estados Unidos.

"En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como 'Cartel de los Soles' al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia", anunció el Gobierno en un comunicado.

Milei compartió el anuncio en sus redes sociales junto a un breve mensaje: "Del lado correcto de la vida". 

