Rohinyas piden su regreso seguro

Cox’s Bazar, Bangladesh.- Decenas de millas de refugiados rohinyas de Myanmar que viven en docenas de campamentos en Bangladesh conmemoraron el octavo aniversario de su éxodo masivo, exigiendo un retorno seguro a su hogar anterior en el estado de Rakhine.

Los refugiados se reunieron el lunes en un campo abierto en un campamento en Kutupalong, en el distrito de Cox’s Bazar en el sureste de Bangladesh, donde hay un gran campamento de refugiados. Portaban carteles que decían “No más vida de refugiado” y “Repatriación, la solución definitiva”. La marcha conmemoraba el “Día de la Memoria del Genocidio Rohinya”.

“Queremos regresar a nuestro país con los mismos derechos que otros grupos étnicos en Myanmar”, dijo uno de los manifestantes, Nur Aziz, de 19 años, a The Associated Press. “Los derechos que ellos disfrutan en Myanmar como ciudadanos del país, nosotros también queremos disfrutar de los mismos derechos”, expresó.

Mientras tanto, el líder interino de Bangladesh, el nobel de la Paz Muhammad Yunus, instó a la comunidad internacional a facilitar un proceso para su retorno seguro mientras se dirigía a una conferencia de tres días sobre los rohinyas que comenzó el día anterior en Cox’s Bazar.

Cientos de millas de musulmanes rohinyas comenzaron a salir de Myanmar entonces. Viajaron a pie y en botes huyendo de bombardeos, asesinatos indiscriminados y otras formas de violencia en el estado de Rakhine. La región ha sido capturada por el grupo insurgente Ejército de Arakan, que combate contra los soldados del gobierno de Myanmar.

El gobierno de Bangladesh, que estaba liderado en ese momento por la ex primera ministra Sheikh Hasina, ordenó abrir la frontera, permitiendo eventualmente que más de 700.000 refugiados se refugiaran en la nación de mayoría musulmana. Los recién llegados se sumaron a más de 300.000 refugiados que ya llevaban décadas en Bangladesh debido a la violencia anterior perpetrada por el ejército de Myanmar.