Incendio en Oregon destruye viviendas

Oregon.- Diez estructuras, incluidas cuatro viviendas, quedaron destruidas por un incendio forestal que arrasa el centro de Oregon, donde millas de residentes permanecían bajo órdenes de evacuación el lunes, mientras que un incendio en la región vinícola del norte de California hasta ahora ha perdonado a algunos de los viñedos más famosos del estado.

Las autoridades dijeron que los bomberos de Oregon, trabajando en un terreno accidentado en medio de un clima seco y caluroso, salvaron cientos de estructuras del incendio Flat Fire de 88 kilómetros cuadrados (34 millas cuadradas) que abarca los condados de Deschutes y Jefferson. Estaba contenido en un 15%.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de hogares y propiedades personales y extendemos nuestra simpatía a los afectados”, dijo en un comunicado el jefe de policía del condado Deschutes, Ty Rupert.

Las llamas aún amenazaban a casi 4.000 hogares, dijo el lunes el portavoz de bomberos Gert Zoutendijk. Informó que las cuadrillas estaban aprovechando las temperaturas ligeramente más frescas que bajaron a 31 °C (80 °F), e incluso algo de lluvia dispersa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras tanto, el incendio Pickett en el norte de California se ha carbonizado alrededor de 26 kilómetros cuadrados (10 millas cuadradas) del remoto condado de Napa, conocido por sus cientos de bodegas vinícolas. Estaba contenido en un 13% el lunes.

Se han puesto en marcha recursos de extinción de incendios para proteger las bodegas, especialmente a medida que los vientos aumenten más tarde en el día, según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

En el suroeste de Montana, un bombero murió el domingo por la tarde después de sufrir una emergencia cardíaca mientras combatía el incendio Bivens Creek.