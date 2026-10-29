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Ministro francés del Interior alerta sobre riesgos para el orden público

Se prohibirán manifestaciones en los centros urbanos para evitar disturbios y proteger el orden público.

Por EFE

Octubre 29, 2026 12:37 p.m.
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Ministro francés del Interior alerta sobre riesgos para el orden público
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      París, 29 oct (EFE).- El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, alertó este jueves de que el próximo sábado existen "riesgos muy elevados" contra el orden público, lo que motivará el despliegue de un "dispositivo excepcional" de las fuerzas de seguridad.

      Alerta del ministro francés Interior sobre riesgos orden público

      Nuñez aseguró, durante una rueda de prensa, que han detectado a través de las redes sociales llamamientos a cometer actos violentos, lo que motivará que se prohíban manifestaciones en los centros de las grandes ciudades del país.

       

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