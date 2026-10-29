Ministro francés del Interior alerta sobre riesgos para el orden público
Se prohibirán manifestaciones en los centros urbanos para evitar disturbios y proteger el orden público.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
París, 29 oct (EFE).- El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, alertó este jueves de que el próximo sábado existen "riesgos muy elevados" contra el orden público, lo que motivará el despliegue de un "dispositivo excepcional" de las fuerzas de seguridad.
Alerta del ministro francés Interior sobre riesgos orden público
Nuñez aseguró, durante una rueda de prensa, que han detectado a través de las redes sociales llamamientos a cometer actos violentos, lo que motivará que se prohíban manifestaciones en los centros de las grandes ciudades del país.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Ministro francés del Interior alerta sobre riesgos para el orden público
EFE
Se prohibirán manifestaciones en los centros urbanos para evitar disturbios y proteger el orden público.
Buque con bandera de Liberia se hunde tras ataque con drones en mar Negro
AP
Los 18 tripulantes fueron rescatados y trasladados a Varna para atención médica tras el incidente.
Operativo en Bogotá deja un muerto y 172 detenidos: De la Espriella
AP
El presidente De la Espriella impulsa estrategia de seguridad urbana con evaluaciones mensuales.