Oyu Tolgoi reporta caída del 70% en exportaciones de cobre

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ULÁN BATOR, Mongolia (AP) — El operador de una de las mayores minas de cobre de Mongolia dijo el jueves que sus exportaciones de concentrado de cobre a China han caído alrededor de un 70% en las últimas dos semanas debido a restricciones en un paso fronterizo.

Restricciones en paso fronterizo Ganqimaodu afectan exportaciones

Las restricciones han generado preocupación por posibles pérdidas de ingresos e interrupciones en el enorme sector minero de Mongolia.

Oyu Tolgoi LLC, que opera Oyu Tolgoi, una de las mayores minas de cobre del mundo, indicó que el número de convoyes de camiones que transportan concentrado de cobre a través de la frontera china ha bajado de los habituales 12 a 13 al día a apenas alrededor de cuatro. Las restricciones afectan a los vehículos que cruzan por el Puerto Fronterizo de Ganqimaodu, en China, que está junto al Puerto Fronterizo de Gashuunsukhait, en Mongolia.

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Los recortes de exportación equivalen a una disminución de unos 300 millones de dólares en comparación con las condiciones normales de operación y podrían llegar a 1.200 millones de dólares si las restricciones continúan hasta finales de año, informaron medios locales el miércoles.

Oyu Tolgoi LLC no confirmó las pérdidas reportadas en una declaración a The Associated Press el jueves.

Trabajos en frontera y acciones oficiales

Mongolia es un importante proveedor de carbón y cobre para China, el mayor consumidor mundial de ambas materias primas.

Funcionarios fronterizos mongoles señalaron que la desaceleración estaba relacionada con mejoras de infraestructura y tecnología en el Puerto Fronterizo de Ganqimaodu, en China.

Las autoridades de la región china de Mongolia Interior no respondieron de inmediato a las preguntas de la AP.

Las autoridades chinas introdujeron en agosto un sistema de reconocimiento facial dentro del vehículo para los conductores de camiones que cruzan la frontera y, según las autoridades fronterizas mongolas, los trabajos de instalación y mantenimiento han afectado la capacidad de tramitación en la frontera.

El gobierno de Mongolia afirmó que la embajada china en Ulán Bator le informó que los trabajos, que según reportes de la prensa mongola debían concluir a finales de septiembre, podrían continuar hasta finales de diciembre.

El ministro de Finanzas de Mongolia, Mendsaikhan Zagdjav, declaró que, durante una reunión del gabinete, se indicó a algunos ministros que visitaran el paso fronterizo y reunirse con autoridades chinas, de acuerdo con reportes de medios locales.

Todas las rutas de transporte del lado mongol siguen abiertas y el gobierno no tenía conocimiento de razones políticas detrás de las restricciones, sostuvo el ministro de Carreteras y Transporte, Delgersaikhan Borkhuu.

El sector del cobre de Mongolia se ha convertido en un contribuyente cada vez más importante a los ingresos nacionales por exportaciones. Durante los primeros nueve meses de 2026, las exportaciones de concentrado de cobre habrían alcanzado 2 millones de toneladas.

Las restricciones en el paso fronterizo también han afectado las exportaciones de carbón de Mongolia a través de Gashuunsukhait: el número de vehículos que cruzan cayó a poco más de 1.000 al día desde 1.300 diarios, indicaron las autoridades fronterizas.

Mongolia cuenta con abundantes recursos minerales, como carbón, cobre, oro, uranio y espato flúor, y su economía depende en gran medida de la minería, que representa aproximadamente una cuarta parte de su PIB. Es particularmente sensible a las interrupciones del comercio transfronterizo y a las fluctuaciones de los precios de las materias primas.

El año pasado, el carbón y los concentrados de cobre en conjunto representaron el 82,3% de las exportaciones de mercancías de Mongolia, mientras que el 89,4% de las exportaciones totales se dirigieron a China. Mongolia también fue el principal proveedor de China de carbón coquizable importado, al representar aproximadamente el 51% de las importaciones chinas de carbón coquizable en 2025.