Alumnos de Estomatología se manifiestan por falta de insumos

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Un bloqueo vial cerca de la Zona Universitaria se registra esta mañana por estudiantes de la Facultad de Estomatología de la UASLP.

Alumnos del campus acusan falta de insumos para sus prácticas profesionales, aunque la dirección emitió un comunicado en donde asegura que el desabasto ha quedado solventado.

Foto: Alberto Martínez-Pulso

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La protesta provocó dificultades viales en la avenida Manuel Nava, mientras autoridades dialogan con el alumnado.

Minutos después, los inconformes acordaron mantener la toma de la Facultad, sin afectar al tránsito vehicular.

LOS MOTIVOS

Los alumnos de la Facultad de Estomatología exigen una solución a lo que describen como una serie de irregularidades en el funcionamiento de las clínicas, entre ellas la falta de insumos para atender a los pacientes.

Los estudiantes señalaron que el material con el que trabajan corre por su cuenta, a pesar de que la Facultad cobra a los pacientes los tratamientos.

Según denunciaron, otro problema es que las prótesis de sus pacientes no están listas a tiempo, lo que les impide concluir los tratamientos y cumplir con sus requisitos académicos.

A esto se suma que, de acuerdo con su testimonio, deben cubrir el pago del título aun cuando ya consiguieron a los pacientes que se les exige para avanzar en su formación.

Ante la protesta, el director de la Facultad, Alan Martínez, atendió a los alumnos para escuchar sus planteamientos. Hasta el momento no se ha informado de acuerdos ni de una postura oficial de la facultad o de la universidad sobre los señalamientos.

(Con información de Ana Paula Vazquez)