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Muere joven por descarga eléctrica en una calle inundada

Otra persona resultó herida en la colonia Quintas de la Hacienda

Por Redacción

Junio 05, 2026 07:32 a.m.
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Muere joven por descarga eléctrica en una calle inundada
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      Un hombre de aproximadamente 25 años perdió la vida y otra persona resultó lesionada tras recibir una descarga eléctrica en una calle inundada de la colonia Quintas de la Hacienda, tercera sección, al oriente de la capital potosina.

      El reporte se recibió alrededor de la medianoche, luego de la fuerte lluvia y los vientos que afectaron esa zona de la ciudad e inundaron la calle Zaragoza.

      El accidente ocurrió sobre Zaragoza, entre Nicaragua y Rinconada de los Hornos, donde de manera preliminar se presume que un cable suelto en contacto con el agua habría ocasionado la tragedia.

      Paramédicos atendieron en el sitio a las personas afectadas. Uno de los hombres ya no contaba con signos vitales, mientras que el lesionado fue trasladado a la Clínica 50 del IMSS para recibir atención médica.

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      Policías de Investigación iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte y confirmar el origen de la descarga eléctrica.

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