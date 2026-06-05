Tenía ficha de búsqueda, mujer hallada sin vida

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La mujer que fue encontrada sin vida en un canal de aguas negras del río Santiago, se trataba de una persona que tenía ficha de búsqueda desde el pasado 16 de mayo, por ahora la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial al respecto pero los familiares confirmaron el fallecimiento mediante las redes sociales.

La tarde del martes se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino, esto en un canal de aguas negras del río Santiago a la altura del puente Rubén Darío, el cual se encontraba ya en avanzado estado de descomposición.

El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley para establecer las causas de la muerte y de momento estaba en calidad de desconocido pero las autoridades iniciaron las investigaciones.

Desde un inicio corrió la versión que podría tratarse de una mujer que tenía ficha de búsqueda desde el 16 de mayo pasado pero de momento la Fiscalía General del Estado no emitió ningún informe, sino que que fue hasta este jueves cuando la familia confirmó mediante redes sociales que se trataba de su pariente, identificada como Jazmín Marisela de 30 años de edad.

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De acuerdo a la ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la mujer fue vista por última vez el 16 de mayo en la colonia Garita de Jalisco.