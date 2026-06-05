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Queda acéfalo y sumido en el caos, el Registro Civil

Centros electrónicos no funcionan y base de datos está sin actualizar

Por Martín Rodríguez

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Queda acéfalo y sumido en el caos, el Registro Civil
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      Usuarios del sistema del Registro Civil sufrieron un doble contratiempo ayer: la caída de la base de datos de actas y la descompostura de los despachadores electrónicos que permanecieron apagados todo este jueves, lo que provocó retrasos o falta de acceso a los datos de las actas que se supone ya estaban capturadas en un servidor al que tenían acceso todos los oficiales del registro civil.

      Registro Civil enfrenta caída de base de datos y fallas en despachadores

      En contraste, las oficialías del Registro Civil trabajaron de manera normal, convirtiéndose en el único medio para que los ciudadanos obtuvieran los documentos requeridos.

      Casi todos los centros electrónicos ubicados en la sede de la Dirección del Registro Civil ubicada en Bolívar, dos estuvieron apagados y los restantes presentaban la leyenda de que estaban fuera de servicio.

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      Tampoco funcionaba el que se ubica en el mercado Camilo Arriaga, mientras que usuarios también reportaron como apagados los desplegados en Plaza Sendero y en el Paseo.

      En Plaza Tangamanga, el centro electrónico sí funcionaba, pero al intentar tramitar el acta, el aparato respondía que no la ubicaba en la base de datos.

      Recomendaciones y causas de la falla en el Registro Civil

      Una empleada estatal que estaba en el sitio expuso que los aparatos no tenían actualizadas las bases de datos, por lo que recomendó acudir a la sede ubicada en la calle de Bolívar,

      Esto genera que ocasionalmente, los centros móviles expidan documentos desactualizados, sin las enmiendas tramitadas por los usuarios.

      Fuentes de la dependencia reconocieron que la caída de la base de datos afecta a todas las máquinas despachadoras de actas. La situación fue atribuida a un probable error humano en el respaldo de los archivos que fueron digitalizados.

      Agregaron que tampoco hay mantenimiento a los aparatos, a pesar de que en el gobierno Estatal anterior habían invertido recursos federales tanto en la ampliación de la cobertura como en la alimentación de los datos para la impresión de las actas.

      La dependencia está acéfala actualmente, tras el cambio de la extitular Deysi López Sierra a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.

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