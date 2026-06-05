Clausuran empresa cablera tras muerte de un empleado

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Luego de la muerte de un trabajador en las instalaciones de la empresa Magacable, en Santa María del Río, la Coordinación Estatal de Protección Civil Estatal procedió a la clausura parcial al encontrarse una serie de irregularidades que deberán ser subsanadas cuanto antes.

El lamentable accidente ocurrió la tarde del miércoles cuando un trabajador hacía labores de mantenimiento en lo alto de una torre de unos 15 metros dentro de las instalaciones ubicadas en la calle Benito Juárez del Barrio San José, en la cabecera municipal de Santa María del Río.

Sin embargo, en determinado momento perdió el equilibrio y de esta forma se desplomó al piso, encontrando así una muerte segura a causa de las lesiones que se causó a pesar de que sus compañeros intentaron auxiliarlo.

Después del accidente, personal de Protección Civil Estatal llegó a la empresa y procedió a hacer una inspección, encontrando algunas irregularidades que deberán ser subsanadas en lo inmediato como extintores vencidos, señalética indadecuada, retiro de material obsoleto y hasta portón en mal estado, entre otras.

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El personal de PCE procedió a colocar sellos de clausura en la entrada de la empresa y se pidió a los representantes que se acerquen a la dependencia para cumplir con las observaciones realizadas a fin de que se pueda volver a operar.