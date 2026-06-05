Trabajador fallece luego de recibir descarga eléctrica

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Trabajador de una empresa de televisión e internet, perdió la vida al recibir una descarga eléctrica cuando se encontraba colocando cable aéreo en la colonia Del Sol, atrás del Tecnológico Regional.

Los hechos ocurrieron cerca de las once horas de este jueves, en que el ahora occiso trabajaba sobre un poste y cerca de cables de alta tensión, colocando cableado de su propia empresa, esto en la calle Tecnológico de la colonia referida, la cual a su vez colinda con las colonias J. Aldana y Rivas Guillén, atrás del Tecnológico Regional.

Sin embargo, en determinado momento el trabajador de unos 30 años de edad, tocó por accidente los cables de alta tensión y así recibió una fuerte descarga eléctrica, desplomándose hacia el piso desde la escalera en que se encontraba.

Al darse cuenta del accidente sus compañeros intentaron ayudarlo y llamaron a los cuerpos de auxilio pero cuando los paramédicos de Protección Civil Municipal de Soledad, arribaron se percataron que ya había perdido la vida a causa de las fuertes quemaduras que recibió ante la descarga recibida.

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Elementos de la Policía Municipal de la capital, llegaron al lugar como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área en espera del resto de las autoridades.

Más tarde arribó personal de Servicios Periciales para realizar el levantamiento del cuerpo del infortunado trabajador, el cual fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares.

Asimismo, el Ministerio Público se encargaría de llevar a cabo las diligencias legales hasta sus últimas consecuencias.