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Muere el republicano Dennis Hastert

Por AP

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Muere el republicano Dennis Hastert
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      Chicago, Ills.- Dennis Hastert, el presidente de la Cámara de Representantes republicanos que más tiempo ocupó el cargo en la historia del país, quien ayudó a convertir en ley gran parte de la agenda del presidente George W. Bush antes de que su propio legado político quedara manchado por acusación de que abusó sexualmente de jóvenes cuando era entrenador de lucha libre, murió a los 84 años.

      Hastert, quien dirigió la Cámara de 1999 a 2007, murió por causas naturales en su casa, según la forense del condado de Kendall, Jacquie Purcell.

      Cuando fue condenado en el año 2016 a más de un año tras las rejas, el exprofesor de historia se convirtió en uno de los políticos estadounidenses de mayor rango en ir a prisión.

      En sus primeras semanas en el cargo, presidió la Cámara mientras el Senado llevaba a cabo el juicio político contra Bill Clinton.

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      Después de que el Partido Republicano recuperó la Casa Blanca, Hastert logró la aprobación de gran parte de las propuestas de Bush, incluyendo recortes masivos de impuestos y una medida que equivalió a una enorme ampliación de los beneficios de medicamentos —el mayor cambio en Medicare en décadas.

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