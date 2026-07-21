Soldado estadounidense muerto en Irak era un padre de 30 años de Carolina del Norte

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RALEIGH, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El soldado de Estados Unidos que murió en Irak durante la detonación controlada de un dron iraní era un padre de 30 años de Carolina del Norte que había servido durante casi una década, según un comunicado militar del martes y su familia.

El sargento Michael Emmanuel Swinton recibirá una Estrella de Bronce, un Corazón Púrpura y la Insignia de Acción de Combate, y será ascendido a sargento de primera clase. El ejército dijo que estaba investigando las circunstancias de su muerte el domingo en una base aérea en Irbil.

Deja un hijo de 6 años y una hija de 4, declaró su madre.

"Nunca me recuperaré de esto", publicó el lunes en Facebook su esposa, Mia Gonzalez-Swinton. "Teníamos tantos planes para cuando regresaras, me siento enferma del estómago". Dijo que le informaron el domingo que había muerto.

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Dos soldados también murieron en Jordania la semana pasada mientras se defendían de ataques iraníes con misiles balísticos y drones. Fueron las primeras muertes de tropas estadounidenses por fuego directo iraní desde los primeros días de la guerra.

Para Michael Emmanuel Swinton, su esposa y sus hijos eran el centro de su mundo, dijo a The Associated Press su madre, Christel Swinton Andujar.

"Su legado vivirá a través de las incontables vidas que tocó, las risas que compartió, la fortaleza que dio a otros y el amor incondicional que derramó en su familia", escribió por mensaje de texto. "Siempre será extrañado, siempre honrado y siempre nuestro héroe".

Se alistó en el Ejército en 2017 y fue asignado al 55.º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, 108.ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea, con base en Fort Bragg, Carolina del Norte.

Vivía en Spring Lake, un lugar popular para las familias de Fort Bragg, según registros públicos. Los militares dieron como su ciudad natal Fayetteville, otra comunidad cercana.

"El sargento Swinton era un suboficial con experiencia que se enorgullecía enormemente de su trabajo y de las personas que lo rodeaban", declaró el general de brigada John L. Dawber, comandante general del Comando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército. "Respondió al llamado del deber con valentía, honor y una dedicación desinteresada".

Los combates reanudados entre Estados Unidos e Irán están ahora en su décimo día, con ambos bandos lanzando andanadas de ataques. Irán ha atacado a aliados de Estados Unidos en la región, y soldados estadounidenses están desplegados en todo Oriente Medio.

El Departamento de Defensa identificó a los soldados muertos en Jordania como el teniente primero Tyler James Feehan, de 25 años, de Ewa Beach, Hawai, y la soldado raso Isabella Gonzales, de 19, de Carrollton, Texas. También estaban con unidades del Comando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército.

Se reportó como desaparecido a un tercer miembro del servicio tras el ataque. El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa Oriente Medio, indicó que se han encontrado "restos no identificados" y que estaban siendo examinados.

Las autoridades iraníes dicen que los ataques de Estados Unidos en apenas las últimas tres semanas han matado al menos a 50 personas y herido a más de otras 500.

Ambos bandos han atacado infraestructura civil de la que dependen millones de personas. Trabajadores en barcos, así como trabajadores extranjeros y otras personas en países del Golfo Pérsico, Israel y Líbano también han muerto en el conflicto.

El Departamento de Estado señaló en una nueva advertencia a los estadounidenses que "Irán y grupos que apoyan a Irán pueden atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en lugares asociados con Estados Unidos o con estadounidenses en todo el mundo".

El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que la guerra es necesaria para impedir que Irán desarrolle armas nucleares. Trump, republicano, ahora enfrenta presión política para poner fin a la guerra y evitar el tipo de conflicto prolongado en Oriente Medio contra el que había hecho campaña. La escalada ha hecho subir los precios del petróleo en las últimas semanas.

Swinton Andujar apuntó que su hijo era el tipo de persona que podía iluminar una habitación con su humor y su risa contagiosa.

"Michael tenía una notable capacidad para sobresalir en lo que se propusiera", dijo. "Sabía cuándo era momento de reír y cuándo era momento de ponerse serio. Ya fuera sirviendo a su país, apoyando a su familia o ayudando a un amigo, entregaba todo su corazón y no esperaba nada a cambio".