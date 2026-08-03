Michigan reporta dos muertes por brote de ciclosporiasis

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Dos personas han muerto en Michigan por el brote de ciclosporiasis, anunciaron el lunes funcionarios de salud estatales, en las primeras muertes confirmadas en Estados Unidos relacionadas con el parásito microscópico Cyclospora.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan indicó que ambas personas tenían afecciones de salud subyacentes que podrían haberse visto afectadas por la enfermedad intestinal y la deshidratación. El departamento señaló que no proporcionará información adicional sobre las muertes.

El Cyclospora es un parásito microscópico que comúnmente causa diarrea acuosa marcada por "evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas", según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). Los brotes tienden a ocurrir con mayor frecuencia a finales de la primavera y en verano.

Los CDC dicen que la enfermedad, llamada ciclosporiasis, rara vez es mortal.

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El parásito infecta los intestinos y se propaga a través de las heces. En el pasado, las personas se han infectado al consumir frutas o verduras que estuvieron expuestas a agua de riego contaminada con heces.

El doctor Joel Kammeyer, jefe de la división de enfermedades infecciosas en la Universidad Estatal Wayne y el Centro Médico de Detroit, calificó las muertes como una "tragedia", pero señaló que, a pesar de miles de casos de ciclosporiasis, sólo dos personas han muerto.

"Para alguien que acude a un centro de atención urgente y la ciclosporiasis es su único problema, es relativamente fácil de tratar", dijo Kammeyer. Pero para las personas que están luchando con otras enfermedades, dijo, "es lógico pensar que hay algunos pacientes que quizá no puedan resistir la deshidratación que puede acompañar a una ciclosporiasis grave".

La ciclosporiasis es menos común que otras enfermedades transmitidas por alimentos, incluidas la salmonelosis y la E. coli. Muchos casos nunca se vinculan a un alimento específico u otra fuente y, durante años, se reportaron pocos brotes de cyclospora en Estados Unidos. Pero el número comenzó a aumentar hace aproximadamente una década, con un aumento particularmente notable en 2018 y 2019.

Anteriormente, 2019 registró la mayor cantidad de casos de ciclosporiasis reportados en Estados Unidos, con alrededor de 4 .700.

Los CDC dijeron que tienen conocimiento de más de 18.000 casos confirmados o sospechosos en el brote actual. Pero las cifras de los CDC pueden ir por detrás de los reportes estatales, que indican que el número supera los 20.000 en todo el país.

Funcionarios de salud federales identificaron lechuga de México servida en locales de Taco Bell en nueve estados como una fuente del brote. Hasta finales de julio, el número de casos vinculados a la lechuga era de 1.947, incluidos al menos 98 personas que tuvieron que ser hospitalizadas, según los CDC.

La agencia ha dicho que otras "marcas, restaurantes, minoristas o canales de distribución" podrían estar vinculados al brote.