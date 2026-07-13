Hallan sin vida a árbitro Rob Dieperink en Países Bajos

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La comunidad internacional del futbol recibió una dura noticia. Rob Dieperink, árbitro neerlandés de 38 años que había sido considerado por la FIFA para participar en el Mundial 2026, fue encontrado sin vida en la vía pública, de acuerdo con la información confirmada por la Federación de Futbol de Países Bajos (KNVB).

El silbante había sido incluido inicialmente entre los árbitros elegidos para la Copa del Mundo. Sin embargo, su nombre desapareció de la lista oficial después de enfrentar una investigación en Reino Unido por una denuncia relacionada con un presunto comportamiento indebido hacia un menor antes de un partido de la Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina.

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Aunque las autoridades británicas concluyeron que no existían pruebas para sostener la acusación y el caso quedó desestimado, la FIFA optó por mantener la decisión de excluirlo del torneo. Esa determinación impidió que Dieperink cumpliera uno de los mayores objetivos de su carrera profesional.Tras conocerse la resolución judicial, el árbitro expresó públicamente el impacto que el proceso tuvo en su vida.En declaraciones al diario "De Telegraaf" afirmó: "Me entristece mucho haber sido acusado injustamente. Cooperé plenamente con la investigación policial y fui completamente transparente".Después de la salida del neerlandés, la comisión arbitral de la FIFA designó al francés Willy Delajod para ocupar la vacante. El silbante asumió funciones dentro del certamen y formó parte del equipo arbitral del encuentro entre Argentina y Egipto correspondiente a los octavos de final.¿Cuáles fueron las causas del fallecimiento del árbitro neerlandé?Respecto al fallecimiento de Dieperink, las autoridades de Países Bajos mantienen total reserva sobre el caso.De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue localizado en una calle cercana a su domicilio, hecho que dio paso a una investigación para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento no existe información oficial sobre la causa de la muerte.La KNVB también emitió un mensaje de despedida para reconocer la trayectoria del árbitro y expresar sus condolencias. En su comunicado señaló: "Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento del árbitro Rob Dieperink. El arbitraje pierde a un juez muy valorado, con experiencia internacional, pero sobre todo a un excelente y comprometido compañero".