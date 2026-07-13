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Sam Neill muere: Laura Dern y Jeff Goldblum lo despiden

La partida de Sam Neill provoca reacciones de figuras de Hollywood y fans en redes sociales.

Por El Universal

Julio 13, 2026 05:00 p.m.
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Sam Neill muere: Laura Dern y Jeff Goldblum lo despiden
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      La partida de Sam Neill dejó una profunda tristeza entre quienes llegaron a compartir la pantalla con él, sobre todo a sus compañeros Laura Dern y Jeff Goldblum, protagonistas de la saga "Jurassic Park".


      Tras confirmarse la muerte de Neill, quien dio vida al paleontólogo Alan Grant, los actores hicieron uso de sus redes sociales no solo para despedirlo; también para recordar el cariño y la amistad que nació entre ellos fuera de los sets.

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      Dern, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió algunos de los recuerdos que guarda de Neill y le dedicó un emotivo mensaje.
      "Sam fue mi querido amigo de toda la vida. Me mostró la profundidad de la lealtad, la protección y el amor, siempre con ese inconfundible humor seco que lo caracterizaba", escribió.
      "Te amaré por siempre, Dr. Alan Grant", finalizó.
      Por su parte, Goldblum, optó por una breve dedicatoria, pero cargado de significado.
      "La próxima gran aventura comienza. Con amor, hoy y siempre", publicó junto a una foto de los tres amigos.
      A ellos se sumaron los comentarios de fans, usuarios y otras figuras de Hollywood, como Reese Witherspoon, Justin Tate, Imelda May, Gabriel Camero y el creador de la saga, Steven Spielberg.

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