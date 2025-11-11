logo pulso
Fatal explosión en Nueva Delhi

El estallido se produjo en un auto en las proximidades del Fuerte Rojo, con saldo de 8 muertos

Por EFE

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Fatal explosión en Nueva Delhi

Nueva Delhi, India.- Las autoridades de la India investigan la explosión de un vehículo en el centro de Nueva Delhi, cerca del turístico Fuerte Rojo, que al menos mató este lunes a ocho personas y lesionó a otras quince.

El suceso se produjo poco antes de las 19:00 horas (13:30 GMT) en la capital india. La policía informó de que la detonación se produjo dentro de un vehículo que circulaba junto a un semáforo en rojo en las proximidades del Fuerte Rojo, junto a una estación de metro, en una de las zonas más concurridas de la capital india.

Por el momento, las autoridades indias mantienen abiertas todas las hipótesis respecto a la explosión, según detalló en una conferencia de prensa el ministro del Interior de la India, Amit Shah.

“Mantenemos todas las hipótesis abiertas e investigamos desde todos los ángulos. Es muy difícil determinar la causa del incidente. Hasta que las muestras recuperadas en el lugar de la explosión sean analizadas por el Laboratorio Forense y la Guardia Nacional es difícil pronunciarse al respecto”, dijo Shah tras ser preguntado por si la explosión se trató de un ataque terrorista.

“No descartamos ninguna hipótesis e investigaremos todas las posibilidades con determinación”, añadió el ministro.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ofreció, en un mensaje en su perfil de X, sus condolencias a los familiares de los fallecidos y aseguró que revisó la situación con su equipo.

Las autoridades indias interrogan a dos personas relacionadas con la propiedad del vehículo para intentar trazar quien era su dueño actualmente. La explosión inicial se extendió a varios vehículos.

Tras producirse el suceso, varias agencias -incluida la Agencia Nacional de Investigación (NIA), encargada de las pesquisas antiterroristas en la India- se desplegaron en la zona.

La Fuerza Central de Seguridad Industrial (CISF) lleva a cabo operaciones de seguridad en toda la región de Delhi, incluidos el metro de la capital, el Fuerte Rojo, los edificios gubernamentales y el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, que se encuentra en alerta máxima.

En otros estados del país, notablemente en los fronterizos con Nueva Delhi, se están realizando controles policiales y la seguridad se ha intensificado.

