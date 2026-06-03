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No cesa ofensiva rusa sobre Kiev

Rusia atacó con cientos de drones y misiles; deja al menos 22 muertos

Por AP

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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No cesa ofensiva rusa sobre Kiev
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      KIEV, Ucrania.- Rusia disparó cientos de drones y decenas de misiles contra Kiev y otras ciudades ucranianas durante la madrugada, mató al menos a 22 civiles e hirió a 138, informaron las autoridades el martes.

      El presidente ruso, Vladímir Putin, ha intensificado la campaña aérea de Moscú en las últimas semanas en un aparente intento de aprovechar la escasez de sistemas de defensa antiaérea de fabricación estadounidense en Ucrania y persuadir a los rusos de que Moscú está prevaleciendo en la guerra de cuatro años.

      Equipos de emergencia que excavaban entre los restos sacaron el cadáver de un niño de 3 años y los de una mujer y su hijo de 8 en Dnipro, una ciudad del centro de Ucrania, dijeron funcionarios.

      El ataque se prolongó hasta después del amanecer y el estruendo de las explosiones resonó en las ciudades. Las autoridades reportaron la muerte de 16 personas en Dnipro y de otras seis en Kiev.

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      Los residentes de la capital llevaban días alistándose para otra ofensiva después de que Rusia advirtió que se avecinaba un ataque aéreo masivo e instó a los diplomáticos extranjeros a abandonar la capital ucraniana. Ninguno pareció atender el llamado y ninguna embajada reportó de inmediato daños el martes.

      El presidente, Volodymyr Zelenskyy, pidió más apoyo a EU y países europeos, describiendo el ataque masivo durante la madrugada como "una declaración explícita de Rusia: si Ucrania no está protegida de los misiles balísticos y otros ataques con misiles, esos ataques continuarán".

      Putin ha intensificado la campaña aérea y sus fuerzas lanzaron recientemente otro de sus potentes misiles balísticos hipersónicos Oreshnik. Una residente pasó la noche acostada en una bañera.

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