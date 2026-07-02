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No hay hambre, no hay sueño, no hay miedo: Topos

Los Topos Aztecas trabajan en la zona del desastre

Por AP

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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No hay hambre, no hay sueño, no hay miedo: Topos
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      Venezuela.- Un hombre vestido de pies a cabeza con un llamativo color naranja apila con cuidado una docena de cajas de cartón en un carrito de equipaje en el aeropuerto internacional de Ciudad de México. No es un viajero común. Y estas no son cajas comunes. Contienen bolsas para cadáveres.

      El hombre es Germán Bello, un voluntario de 39 años de la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca, una de las organizaciones civiles de búsqueda y rescate más conocidas de México. Fundada tras el devastador terremoto de 1985 en Ciudad de México, la brigada sin fines de lucro opera de manera independiente y se ha ganado una reputación internacional por desplegarse ante grandes desastres dentro y fuera del país.

      "Esa es mi recompensa: poder darle un rayito de esperanza a alguien", dice Bello.

      Los equipos internacionales de rescate continúan buscando en edificios de apartamentos y viviendas derrumbadas en La Guaira, el estado más afectado, aun cuando las esperanzas de encontrar más sobrevivientes se desvanecen y la misión se desplaza cada vez más hacia la recuperación de cuerpos.

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      Ingeniero electricista y dueño de un pequeño taller de reparación de autos, Bello es conocido dentro de la brigada como "La Secre" —abreviatura de secretario— porque funge como la mano derecha del fundador del grupo, el veterano rescatista Héctor "El Chino" Méndez.

      Méndez, de 80 años de edad, ayudó a organizar los esfuerzos espontáneos de rescate civil tras el terremoto de 1985 en Ciudad de México y ha encabezado misiones de los Topos en todo el mundo durante cuatro décadas. 

      Ya está en La Guaira, ayudando a buscar a los pocos sobrevivientes que aún podrían estar atrapados bajo edificios colapsados, tras los poderosos sismos.

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