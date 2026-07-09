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No merecía morir ese día: hijo de mexicano baleado

Familia reclama investigación de asesinato de ICE en Texas

Por EFE

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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No merecía morir ese día: hijo de mexicano baleado
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      Austin, Texas.- El hijo de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano que falleció el martes a manos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en Texas, exigió este miércoles una investigación del hecho y contó que su padre estaba camino al trabajo cuando fue rodeado por agentes federales.

      "No merecía morir ese día; merecía vivir una vida tranquila como esposo, como padre y como trabajador", dijo Roberto Salgado, uno de los tres hijos de Lorenzo, durante una rueda de prensa en Houston, junto a activistas y legisladores locales.

      Según relató el joven, su padre, quien trabajaba en el sector de la construcción, iba camino al trabajo junto con otros tres compañeros cuando su vehículo fue "rodeado" por tres patrullas no identificadas.

      "Tenía temor por su vida, cuando solo quería llegar al trabajo", señaló el joven, y añadió que los compañeros que iban con su padre fueron detenidos por los agentes de inmigración.

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      Medidas jurídicas

      La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que su Gobierno va a ir "más allá" de las reclamaciones diplomáticas después del lamentable crimen.

      "Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos", aseguró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

      La presidenta de México dijo además que "estamos planteando otras medidas" adicionales a las que ya presentaron tras otras muertes de migrantes en centros de detención del ICE, como la presentación de una audiencia telemática en la CIDH o el envío de quejas diplomáticas a Washington.

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