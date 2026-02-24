NYT detalla papel de la CIA en caída de "El Mencho"

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) proporcionó información importante sobre la ubicación de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", quien murió el domingo en un operativo del Ejército y la Guardia Nacional.

Apoyo de inteligencia estadounidense en operativo contra El Mencho

Así lo reporta este lunes el diario estadounidense The New York Times, con base en información de un funcionario estadounidense y otras personas con conocimiento de la operación.

Una de las fuentes dijo al Times que la información de la CIA había sido "fundamental para eliminar" a "El Mencho".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las personas informadas sobre la operación no describieron la fuente de la información, señalando que la agencia tenía muchos métodos para recopilar información, incluida una red de informantes humanos, imágenes aéreas y comunicaciones interceptadas.

El Times recordó que en la administración de Joe Biden, la CIA comenzó a realizar vuelos secretos con drones sobre México para localizar laboratorios de producción de fentanilo y líderes de cárteles. John Ratcliffe, director de la CIA en la administración de Donald Trump, amplió esos vuelos y presionó a los agentes de su agencia para que reclutaran más informantes, esencialmente espías, que pudieran proporcionar información crucial.

El gobierno mexicano informó que recibió apoyo de Inteligencia de Estados Unidos en la operación del domingo en Tapalpa, Jalisco, pero subrayó que la operación en sí fue ejecutada y planeada por las fuerzas mexicanas.

Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticarteles y su rol

El Times detalló que el Comando Norte, el cuartel general militar estadounidense responsable de México, creó en enero un grupo de intercambio de información en Fort Huachuca, Arizona. Se trata de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticarteles (JIATF-CC), de la que ya reportaron otros medios estadounidenses que proporcionó información de inteligencia a las autoridades mexicanas sobre "El Mencho".

El grupo de trabajo, dijo el Times, está diseñado para combatir los cárteles de la droga y cuenta con unos 300 efectivos militares y civiles, entre los que se incluyen representantes de las agencias de inteligencia estadounidenses y personal de las fuerzas del orden. Los miembros del grupo de trabajo estudian los cárteles, analizando su liderazgo, logística y operaciones financieras con el fin de desarrollar información de inteligencia que las autoridades mexicanas puedan utilizar para actuar, explicó.

En una entrevista a principios de este mes con el Times, el comandante del grupo de trabajo, el general de brigada Maurizio Calabrese, dijo que su grupo examinó las redes de apoyo que rodean a los cárteles. Su personal puede rastrear a personas que no son miembros del cártel, pero que permiten al grupo de trabajo comprender mejor toda la operación.

"Se trata de identificar toda la red y determinar en qué medida contribuye a generar ingresos para los cárteles más grandes", señaló el general Calabrese al medio. "Obviamente, eso es lo que queremos desarticular".