Legado de Pelé en Santos atrae turistas antes del Mundial

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SANTOS, Brasil (AP) — A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA, la imagen de uno de los futbolistas más reconocibles de Brasil sigue viva en Santos, el antiguo hogar de Edson Arantes do Nascimento, mucho más conocido como Pelé.

Turistas como Mario Álvarez Gamiño, un vendedor jubilado de 67 años de México, acuden en masa a Santos para ver cualquier cosa que conecte a la ciudad portuaria brasileña con el hombre. El legado de la leyenda del fútbol está en todas partes: en vibrantes murales del artista urbano Eduardo Kobra, entre los recuerdos de su querido club e incluso en carteles pegados a los postes de alumbrado locales.

"Su legado es fundamental", afirmó Álvarez. "Su vida siempre será un ejemplo a seguir. En este momento tenemos a Cristiano Ronaldo, pero le falta algo que Pelé tenía, que era humildad... Realmente era un genio".

Pelé, quien murió en 2022 a los 82 años, jugó en el Santos Futebol Clube durante la mayor parte de su carrera, de 1956 a 1974. También jugó con la selección de Brasil en la Copa Mundial cuando ganó los títulos de 1958, 1962 y 1970.

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Santos también alberga el Museo Pelé, donde los aficionados pueden conocer más sobre la vida de Pelé y ver diversos objetos de recuerdo, incluidas camisetas y trofeos.

"Cuando le dices a un extranjero que eres de Santos, lo primero que dice es 'Pelé'. Por eso nosotros, en el museo, tenemos una gran responsabilidad: llevar el nombre de Pelé y el de la ciudad de Santos". comentó el director del museo, Paulo Monteiro, quien añadió que "tras su muerte, ahora tenemos una misión mayor y más difícil, que es mantener su legado activo y vivo".

Muchos de los más de 400.000 habitantes de Santos nunca tuvieron la oportunidad de ver a Pelé en acción, pero quieren que el legado perdure.

Entre ellos está Anderson Albino, dueño de un bar.

"Como propietarios de negocios locales, vemos cuántos medios internacionales vienen aquí y cómo eso atrae a enormes cantidades de visitantes", aseguró Albino. "Para quienes somos de la ciudad, es un privilegio que Pelé haya jugado para Santos".