STJE reporta uso de salidas alternas en delitos no graves

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Si bien no precisó qué porcentaje representa, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), informó que sí se logran concretar salidas alternas en diversas causas penales.

Matizó que el acuerdo depende si lo permite el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y las partes inmiscuidas en el asunto lo invocan, sobre todo, para obtener suspensiones condicionadas del proceso.

Justificó que no puede establecerse un porcentaje de expedientes que puedan derivar en este tipo de mecanismos, porque es aplicable para algunos ilícitos, pero no para otros.

"Sobre todo en los delitos que no son graves y que se puedan dar, pero, sobre todo, aquí hay un tema que debemos de tomar muy en cuenta. Ese tipo de salidas alternas se dan siempre y cuando se cumplen los requisitos, porque una cosa es que la ley lo prevea, y otra muy distinta, que yo la pido, pero no tengo los requisitos necesarios", explicó.

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Refirió que durante las reuniones de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, el acumulado del Poder Judicial de tres días generan un acumulado de alrededor de 10 sentencias, principalmente condenatorias.

"La ley penal nos prevé estas salidas alternativas porque precisamente Esa es la naturaleza y gran parte del nuevo sistema penal acusatorio que se pueda realizar una reparación del daño llegar a un acuerdo entre las partes para no llegar a una sentencia