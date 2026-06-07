Fujimori y Sánchez compiten en segunda vuelta presidencial en Perú

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LIMA (AP) — Los peruanos acudían el domingo a las urnas para elegir en un balotaje a un nuevo presidente entre dos candidatos en las antípodas ideológicas en unos comicios donde la principal preocupación de los electores es la ola de crimen que azota al país andino.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, dio por iniciada a las 7:00 de la mañana la jornada donde más de 27 millones de peruanos están convocados a sufragar en esta segunda vuelta.

En la boleta electoral escogerán entre la conservadora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y el nacionalista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, que llegan en un empate técnico según los sondeos y en medio de un elevado número de indecisos. Quien gane gobernará por cinco años desde el 28 de julio, el día en que se celebra la fiesta nacional.

Más del 70% no votó por ninguno de los dos en la primera vuelta de abril. Fujimori sumó 17,18% mientras que Sánchez 12,03%, en tanto que los sondeos —de fines de mayo— daban a ambos un elevado nivel de rechazo. En Perú está prohibido por ley difundir encuestas durante la semana previa al balotaje.

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Los que se oponen a Fujimori la relacionan con la herencia autoritaria y de corrupción del gobierno de su padre Alberto Fujimori (fallecido en 2024), mientras los cuestionamientos a Sánchez apuntan al temor de su alianza con Pedro Castillo, percibido como corrupto y caótico. En la breve gestión de 16 meses de Castillo hubo más de 70 cambios ministeriales.

Fujimori y Sánchez desayunaron temprano frente a las cámaras, siguiendo una tradición electoral local en la cual los candidatos se muestran comiendo y conversando.

Desde San Juan de Lurigancho, el municipio más populoso de Perú, Fujimori llegó junto a sus dos hijas adolescentes y dijo que esperaba que esta ocasión sea su último desayuno como candidata presidencial.

"Como presidenta del partido (espero que) sea la última en mi condición como candidata", señaló.

Sánchez desayunó junto a sus padres, esposa y dos hijas pequeñas en Huaral, su provincia natal. Exhortó a los peruanos "de los pueblos más profundos" a cumplir con su voto para afianzar "la democracia, la justicia el desarrollo y la lucha contra la pobreza".

Las propuestas de los candidatos

En su cuarta postulación para conquistar la presidencia, Fujimori, de 51 años, ha prometido, en caso de ganar el balotaje, un gobierno firme para acabar con las extorsiones que agobian a miles de peruanos y mantener las inversiones de todo tipo incluidas las de capitales internacionales.

Fujimori aseguró que gobernaría solamente cinco años con un equipo ministerial compuesto por los mejores especialistas con el fin de recuperar "el orden" con respeto a la constitución y al banco central para evitar la inflación. Fujimori ha calificado a Sánchez como "el caos".

Por su parte, Sánchez, ha indicado que una eventual gestión suya estará abierta a las inversiones internacionales, incluidas las de Estados Unidos y China, aunque dijo que buscaría renegociar los contratos de extracción de recursos naturales, en especial los de minerales y gas natural.

El nacionalista también ha criticado a Fujimori y ha indicado que ella se ha querido vender como "la señora del orden", pero recordó que la bancada fujimorista impulsó varias normas que, según los críticos, favorecen a la criminalidad y dificultan el trabajo policial.

Sánchez ha señalado que su primera acción, en caso de ganar la segunda vuelta, será unir votos con otros partidos políticos para derogar esas leyes.

Según datos oficiales, la criminalidad ha avanzado el último quinquenio en Perú, en especial las extorsiones que se han quintuplicado, y los asesinatos se han duplicado.

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, visitó un colegio de Lima y a su salida le dijo a la televisora Latina que "Estados Unidos quiere trabajar con cualquier candidato que salga" elegido y su presencia en una escuela peruana era para "observar y asegurar que hay aquí transparencia".

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings sostuvo que una victoria de Fujimori "impulsaría la inversión privada y la ejecución de proyectos", mientras que si gana Sánchez "aumentaría la incertidumbre sobre impuestos, regalías, estabilidad contractual e intervención estatal".

Sin embargo, destacó que "independientemente de quién gane" los problemas de gobernabilidad de Perú — que vio pasar ocho presidentes en una década — y la composición del Congreso bicameral, en el que ningún partido tiene mayoría, "limitarán la capacidad del próximo gobierno" para impulsar reformas claves.

Pese a los problemas políticos, el Banco Central ha logrado mantener una inflación acumulada anual en 2025 de 1,5%, una de las más bajas del mundo.