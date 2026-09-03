Ofrecen recompensa por cerveza robada

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Greig DeBow, director ejecutivo de Pabst Brewing Co., dijo el miércoles que la empresa pagará hasta 20,000 dólares a cualquier persona que aporte nueva información que conduzca a la recuperación de 1,602 cajas de Pabst Blue Ribbon y de la cerveza sin alcohol Old Milwaukee. La bebida desapareció el 17 de agosto en el sur de California.

La policía de Montclair, California, indicó que la cerveza fue robada de un almacén en dos incidentes separados el mismo día. En el primer robo, se recogió cerveza valorada en unos 45.000 dólares que iba rumbo a Tucson, Arizona, pero nunca fue entregada, según la policía.