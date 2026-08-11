Actor Horacio Beamonte decide someterse a la ortotanasia

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El actor Horacio Beamonte comenzó a informar públicamente sobre su diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia poco después de ser hospitalizado en abril de 2025.

Horacio Beamonte, actor de "La rosa de Guadalupe", dio a conocer que, tras ser diagnosticado con leucemia, decidió recurrir a la ortotanasia, una práctica relacionada con el derecho a una muerte digna y que busca evitar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida cuando una enfermedad es terminal.

El actor compartió en sus redes sociales que acudió a la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde recibe atención por su enfermedad, y aprovechó su visita para firmar documentos relacionados con sus decisiones médicas.

Beamonte explicó que también firmó la Carta de Voluntad Anticipada y una Orden de No Reanimación, con las que dejó establecidos los procedimientos médicos que desea recibir o rechazar en determinadas circunstancias.

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"LA VOLUNTAD ANTICIPADA es un derecho legal que permite a cualquier persona mayor de edad decidir de forma libre si acepta o rechaza tratamientos médicos que prolonguen la vida de manera artificial cuando padece una enfermedad terminal".

De acuerdo con el actor, en la Ciudad de México este trámite permite regular la ortotanasia y puede realizarse ante un notario público.

Horacio Beamonte agradece a su madre Lucero Campos, actriz y cantante, por nunca dejarlo solo.

- ¿Por qué la ortotanasia no es eutanasia?

La ortotanasia y la eutanasia no son lo mismo. La ortotanasia permite que una enfermedad terminal siga su curso natural, evitando tratamientos que prolonguen artificialmente la vida y ofreciendo cuidados paliativos para controlar el dolor y otros síntomas.

La eutanasia, en cambio, implica una intervención activa destinada a provocar deliberadamente la muerte de una persona a petición suya. Por ello, la decisión que Beamonte anunció no significa que vaya a recibir una sustancia o procedimiento para provocar su fallecimiento.

El propio actor hizo énfasis en esta diferencia al explicar su decisión:

"NO ES EUTANASIA: No busca exterminar la vida de forma activa a manos de un ´médico´, sino permitir que el proceso de la enfermedad siga su curso natural con cuidados paliativos (de la forma más cómoda y sin dolor posibles)".

En cuanto a la Orden de No Reanimación (ONR o DNR), Beamonte explicó que se trata de una indicación médica que establece que, si su corazón o respiración se detienen, no deberán realizarse maniobras de reanimación cardiopulmonar.

"LA ORDEN DE NO REANIMACIÓN (conocida como ONR o DNR) es un documento médico oficial que indica a los doctores y enfermeras que no deben aplicar reanimación cardiopulmonar (RCP) si el corazón o la respiración del paciente se detienen. Permite que la persona tenga una muerte natural sin maniobras agresivas".

El actor detalló que esta orden contempla no realizar compresiones en el pecho, desfibrilación o intubación en esas circunstancias.

"Ya solo en cuanto pueda me haré una placa de identificación para colgar en mi cuello que lleve esas indicaciones".

- Horacio Beamonte acepta su decisión ante su enfermedad

Al compartir públicamente su decisión, el actor también habló de la manera en que enfrenta su enfermedad y de su fe religiosa, aseguró que desea continuar con su vida mientras pueda hacerlo.

"En fin, viviré hasta cuando mi Señor Jesucristo decida pedir mi espíritu".

Beamonte aseguró que, como creyente, acepta que su vida está en manos de Dios y que pretende continuar disfrutando de su familia, trabajando y compartiendo su fe.

"Como hijo de Dios, entiendo y acepto que mi vida está en manos de Dios totalmente, y que solo él decide cuándo, dónde y cómo me la pide para llamarme ante su presencia".

"Así, vivo mi día a día con gozo, con paz y con la esperanza de que un día estaré con él eternamente, y mientras tanto, predicaré y enseñaré su evangelio, disfrutaré y cuidaré de mi familia y trabajaré para seguir ganando mi sustento".

Horacio Beamonte tiene una trayectoria de más de 30 años, ha participado en más de 40 telenovelas y series de televisión. Entre sus proyectos más notables en la pantalla chica se encuentran producciones como "Como dice el dicho", "La Rosa de Guadalupe", "El Pantera", "Imperio de mentiras", "El amor invencible" y "Ringo, la pelea de su vida".

Expandió su faceta artística al ámbito musical como compositor e integrante de bandas de metal como Ak'bal y Totec, además de desempeñarse en la locución y como ministro religioso.