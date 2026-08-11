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Memo Schutz prefiere dormir en el suelo antes que con Brianda

El comentarista deportivo, casado y padre de cuatro, explicó que su decisión responde a respeto y comodidad.

Por El Universal

Agosto 11, 2026 01:16 p.m.
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Memo Schutz prefiere dormir en el suelo antes que con Brianda
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      En "La Casa de los Famosos México", Memo Schutz no podía creer que fue elegido por el público para ser el acompañante de Brianda en la habitación de líder, el comentarista deportivo, quien se ha convertido en uno de los favoritos del reality, dividió opiniones en redes tras decidir no dormir con la influencer en la misma cama.


      Brianda Deyanara, de 31 años, no podía creer que Schutz, de 49 prefiriera quedarse en el suelo antes que dormir con ella en la misma cama, algo que todos los otros habitantes que han estado en la habitación del líder sí han hecho.

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      Después de jugar un poco de billar, Memo le dijo a Brianda que disfrutara de la cama sola, que él prefería dormir en el suelo, pidió las almohadas y aseguró que si se sentía incómodo se dormiría en el sofá, algo que Brianda cuestionó y hasta le pidió ayuda a "La jefa" para solucionar dicha situación.
      En redes sociales su decisión dividió al público, pues mientras que a algunos les pareció exagerado que no quisiera dormirse con Brianda, otros aplaudieron su decisión al tratarse de un hombre casado.
      Memo Schutz está casado con Verónica Fonseca desde 2008 y es papá de cuatro hijos: Guillermo, Patricio, Nicole y Luca.
      "Un hombre casado con decencia y respeto a las dos mujeres tanto su esposa como la chica, haría lo mismo". "La gente también tiene que ser consciente a la hora de votar amamos a Memo pero subirlo a la suite con una chava sabiendo que está casado esto iba a pasar".
      Aunque Brianda dijo que esta noche relevará a Schutz para que él se quede en la cama y ella en el suelo, él advirtió que no lo permitirá, y aseguró que por la hernia que tiene le hace bien dormir en el suelo.

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