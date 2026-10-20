ONU recorta su asistencia a Gaza

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Naciones Unidas.- Las Naciones Unidas han recortado la asistencia alimentaria a 500,000 palestinos en Gaza y a 200,000 en Cisjordania debido a una grave escasez de financiación, anunció el lunes el jefe del organismo alimentario de la ONU.

Carl Skau, jefe interino del Programa Mundial de Alimentos, instó a la comunidad internacional a aportar 450 millones de dólares para que la agencia pueda restablecer la asistencia recortada y proporcionar comidas calientes y paquetes de alimentos en Gaza y Cisjordania durante los próximos seis meses.

Debido a la falta de dinero, el número de personas que reciben ayuda se redujo este mes de 1.6 millones a 1.1 millones en Gaza, y de 400,000 a 200,000 en Cisjordania, explicó.

Skau, que acababa de visitar ambos territorios, dijo a corresponsales de la ONU en una sesión informativa por video desde Jerusalén que la vida en Gaza sigue siendo "absolutamente brutal" e increíblemente peligrosa, y que los equipos de Naciones Unidas registraron unos 50 ataques por día durante la última semana.

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Desde el alto el fuego de octubre pasado entre Israel y Hamás, "hemos podido hacer retroceder la hambruna". Pero, según el PMA, se estima que 1.4 millones de personas —el 67% de la población— siguen padeciendo "inseguridad alimentaria aguda en niveles de crisis o peores", y que unos 200,000 requieren ayuda alimentaria inmediata para evitar morir de hambre.

En Cisjordania, indicó Skau, el incremento de los ataques de colonos israelíes ha convertido lo que antes era una crisis de derechos humanos y de protección "en una crisis de hambre, porque la inseguridad alimentaria se ha más que duplicado en los últimos tres años". Dijo que casi un millón de palestinos allí necesitan ahora asistencia alimentaria.