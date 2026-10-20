ONU recorta su asistencia a Gaza
Se reduce la ayuda alimentaria también en Cisjordania
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Naciones Unidas.- Las Naciones Unidas han recortado la asistencia alimentaria a 500,000 palestinos en Gaza y a 200,000 en Cisjordania debido a una grave escasez de financiación, anunció el lunes el jefe del organismo alimentario de la ONU.
Carl Skau, jefe interino del Programa Mundial de Alimentos, instó a la comunidad internacional a aportar 450 millones de dólares para que la agencia pueda restablecer la asistencia recortada y proporcionar comidas calientes y paquetes de alimentos en Gaza y Cisjordania durante los próximos seis meses.
Debido a la falta de dinero, el número de personas que reciben ayuda se redujo este mes de 1.6 millones a 1.1 millones en Gaza, y de 400,000 a 200,000 en Cisjordania, explicó.
Skau, que acababa de visitar ambos territorios, dijo a corresponsales de la ONU en una sesión informativa por video desde Jerusalén que la vida en Gaza sigue siendo "absolutamente brutal" e increíblemente peligrosa, y que los equipos de Naciones Unidas registraron unos 50 ataques por día durante la última semana.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Desde el alto el fuego de octubre pasado entre Israel y Hamás, "hemos podido hacer retroceder la hambruna". Pero, según el PMA, se estima que 1.4 millones de personas —el 67% de la población— siguen padeciendo "inseguridad alimentaria aguda en niveles de crisis o peores", y que unos 200,000 requieren ayuda alimentaria inmediata para evitar morir de hambre.
En Cisjordania, indicó Skau, el incremento de los ataques de colonos israelíes ha convertido lo que antes era una crisis de derechos humanos y de protección "en una crisis de hambre, porque la inseguridad alimentaria se ha más que duplicado en los últimos tres años". Dijo que casi un millón de palestinos allí necesitan ahora asistencia alimentaria.
no te pierdas estas noticias
Raúl Castro enfrenta nuevas acusaciones en Florida por derribo de aeronaves
AP
El gobierno cubano rechaza las acusaciones y las califica como maniobras políticas contra Raúl Castro y Cuba
Arabia Saudí ejecuta a 2 bangladesíes por "actos indecentes" y otras noticias de Oriente Medio
AP
La policía israelí arrestó a 10 personas tras ataques violentos de colonos en Cisjordania que dejaron heridos y críticas internacionales.
Las causas del estallido social en Francia y la respuesta del gobierno
AP
El gobierno francés implementa toques de queda y promete mano dura ante los disturbios.