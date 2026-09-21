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ONU respalda iniciativa para controlar modelos avanzados de IA

Propuesta incluye creación de institución internacional para establecer estándares en IA.

Por EFE

Septiembre 21, 2026 06:33 p.m.
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ONU respalda iniciativa para controlar modelos avanzados de IA
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      Desarrollado por SACS IA

      Naciones Unidas, 21 sep (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, respaldó este lunes la iniciativa impulsada por Finlandia y Noruega y respaldada por otros 20 países e instituciones, para reforzar el control de los modelos de inteligencia artificial (IA) más avanzados y explorar la creación de una institución internacional que establezca normas al respecto.

      ONU respalda control y supervisión humana en IA

      Guterres dio la bienvenida en un breve comunicado al llamamiento promovido por el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y respaldado por otros 20 países e instituciones.

      La iniciativa pide que la IA permanezca bajo "la dirección, la supervisión y el control humanos" y que los Estados miembros de la ONU aprovechen los mecanismos internacionales existentes para desarrollar normas comunes sobre esta tecnología.

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      Los firmantes también reclaman a las empresas del sector protocolos de seguridad transparentes, pruebas obligatorias antes de desplegar modelos avanzados y evaluaciones independientes, además de una mayor coordinación entre gobiernos y organizaciones regionales.

      Propuesta para institución internacional y estándares en IA

      En particular, el documento plantea estudiar la creación de una institución internacional capaz de establecer estándares, facilitar la verificación y convocar a los Estados cuando se superen determinados "umbrales de capacidad" de los modelos de IA.

      Guterres destacó además la publicación este lunes de un informe temático del Panel Científico Internacional Independiente sobre IA dedicado a la seguridad de estos sistemas y a los riesgos derivados de una eventual pérdida del control humano.

      El secretario general animó a expertos externos a participar en los trabajos del panel para contribuir al diálogo internacional sobre estos riesgos.

      La iniciativa llega en un momento de creciente debate internacional sobre la necesidad de establecer mecanismos de supervisión para una tecnología cuyo rápido desarrollo, según sus promotores, puede ofrecer importantes beneficios económicos y científicos, pero también plantea riesgos para la seguridad si no se gestiona adecuadamente.

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